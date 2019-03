Félix Alvarado: “No quiero ser un campeón efímero”

Con 30 años, la especulación no existe para Félix “El Gemelo” Alvarado (34-2, 30 nocauts). El campeón 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), tiene claro que debe exprimir al máximo su condición de monarca.

Los años pasan rápido, el tiempo no perdona y la única manera de asegurar su futuro económico es ganar sí o sí, enfrentar grandes rivales y unificar títulos.

Alvarado enfrentará a Reiya Konishi (17-1, 7 nocauts) el 19 de mayo en Japón, en la primera defensa de su corona. El fantasma de los campeones efímeros siempre está presente. Peleadores como Ray Márquez, Byron “El Gallito” Rojas y José “Quiebra Jícara” Alfaro perdieron el título en la primera defensa, sin volver al trono. Eso es precisamente por lo que no quiere pasar Félix, su objetivo es ser un campeón sólido, que deje huellas imborrables y recuerdos imperecederos.

“No quiero ser un campeón efímero, de una sola defensa”, afirma. “Por eso considero que es una obligación derrotar al japonés Reiya Konishi. No lo menosprecio, pero mi misión será derrotarlo por nocaut”, agrega.

¿Cómo recibiste la confirmación de tu primera defensa titular contra Reiya Konishi en Japón?

Sabía que mi mánager, William Ramírez, estaba buscando lo mejor para mí y lo consiguió. Estoy contento de pelear en Japón, pues en términos económicos me conviene, pagan bien en ese país y quiero hacerme un espacio en ese mercado asiático, darme a conocer muchos más en esos países.

¿Has visto algún video del japonés?

Miré la pelea de él contra el venezolano Carlos Cañizales, es la única derrota que tiene. Es un peleador fajador, le gusta boxear adentro, por su estilo será un gran combate. No voy a rehuir, no tengo intenciones de ganar por decisión, sino por nocaut, tengo las ganas de ser campeón, quiero alargar este sueño. Su estilo me conviene, es un peleador frontal, rápido, parecido a Ernesto Irías, pero más técnico.

Si él se para a pelear con vos puede terminar noqueado…

Me estoy preparando para noquear, me da temor los fallos de los jueces en otros países. Esa experiencia me quedó en Argentina contra Juan Carlos Reveco. Cuando me coronara me prometí que las peleas no iban a quedar en las manos de los jueces. Tengo que prepararme a conciencia para triunfar por nocaut.

¿Cuál va a ser tu plan de preparación?

Guantear bastante con peleadores más altos y fajadores. He estado trabajando mucho la parte física, estoy entrenando más fuerte, con muchas ganas. Debo buscar la mejor versión de mí. Ahorita estoy guanteando con Limber Ramírez, José Cordero y mi amigo Jeffrey Jirón. Debo hacer el plan de trabajo con mi entrenador Luis Cortés y seguir afinando los detalles.

¿Es una obligación derrotar a Reiya Konishi?

Es una obligación derrotar a Konishi, no solo por ser el único campeón de Nicaragua en este momento, sino porque quiero demostrar mi calidad, no quiero ser un campeón efímero, de una defensa, ese es mi pensamiento.