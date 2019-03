Jonathan Loáisiga: “Estoy enfocado en trabajar y mantenerme sano”

El destino parece estar del lado de Jonathan Loáisiga, quien es el nica con mayores posibilidades de iniciar la temporada de Grandes Ligas con los Yanquis de Nueva York, incluso con un puesto en la rotación.

La lesión que carga CC Sabathia, sumado a que Luis Severino también iniciará la temporada en la lista de lesionados, obligó a los Yanquis a designar a Masahiro Tanaka como su abridor para el partido inaugural el 28 de marzo, seguido en la rotación por James Paxton y J.A Happ.

Esta situación abre la posibilidad de que Loáisiga pueda tomar un puesto en la rotación, decisión que aún no está tomada ya que en la lucha por ese puesto también están, Domingo Germán y Luis Cessa.

“Hay que trabajar siempre duro, aquí uno no puede descuidarse y estar preparado para cualquier cosa que pase, como ocurrió ahora con la lesión de Severino, nos afectará mucho, uno no le desea mal a ningún jugador, pero cuando pasan estas cosas es cuando las puertas se abren”, comentó Loáisiga, en una entrevista brindada al periodista pinolero Wilfredo Álvarez.

“Mi enfoque es trabajar día a día, no estoy pendiente de que estaré en la rotación, sino enfocado en mi trabajo y mantenerme saludable”, confeso el lanzador derecho.

Loáisiga está anunciado para abrir el martes contra los Orioles de Boltimore. El pinolero registra 6.43 de efectividad con tres apariciones en el Spring Training, dos de ellas como abridor, su balance es de 1-1 en ganados y perdidos.

Erasmo trabaja para evitar errores

El lanzador Erasmo Ramírez reconoció que está trabajando para no cometer los errores que lo han llevado a cultivar una poco alentadora efectividad de 7.71 con los Medias Rojas de Boston en el Spring Training de Grandes Ligas.

Erasmo ha permitido nueve imparables entre ellos tres cuadrangulares, con seis carreras limpias en su cuenta en siete entradas de labor, todas ellas como relevista.

“Estoy contento de estar sano peleando por un puesto el bullpen, sigo trabajando mis picheos, he tenido algunos errores durante el juego pero lo más importante es estar sano y venir al día siguiente y trabajar para no volver a cometer esos errores”, apuntó Erasmo en declaraciones brindadas al sitio en internet “Con las Bases Llenas”.

“Haré lo que el equipo decida, si me dejan en Grandes Ligas, me esforzaré por ayudarlos a ganar y si no quedo con ellos, demostrarles que estoy a la espera del llamado para el equipo grande”, explicó el lanzador sureño, quien firmó con los Medias Rojas un contrato de Ligas Menores con invitación al Spring Training.

En tanto Cheslor Cuthbert no tuvo actividad este domingo con los Reales de Kansas City, pero el sábado el artillero pinolero fue titular en el partido que su equipo perdió 13-5 ante Diamondback de Arizona. En ese encuentro, el nica custodio la tercera base y se fue de 3-1, para llevar su promedio a .360.