Bianca Andreescu, la revelación del tenis mundial en Indian Wells

La canadiense Bianca Andreescu es la tenista que más partidos ha ganado en 2019, con 26. La canadiense Bianca Andreescu barrió en cuartos de final del torneo de Indian Wells a la ex número uno del mundo Garbiñe Muguruza. La canadiense Bianca Andreescu tiene 18 años y ya sueña con dominar el circuito.

El viernes, la norteamericana disputará contra la ucraniana Elina Svitolina, sexta raqueta de la WTA, el partido más importante de su corta carrera.

Pero a Andreescu parece no pesarle nunca la presión.

"Sueño en grande y no me pongo límites (...) La confianza es la base de todo. Como he ganado mucho este año, mi confianza está muy alta", asegura sin pestañear.

Porque en su naturalidad, dentro y fuera de la pista, reside gran parte de su éxito.

Su irrupción en Indian Wells, aunque tomó a todos por desprevenidos por lo impactante de sus victorias, no es del todo sorprendente.

Andreescu ya había avisado en los últimos meses de que estaba lista para mayores retos. La canadiense comenzó la temporada en el puesto 152º del ranking de la WTA y, cuando acabe el torneo del desierto californiano, formará parte de las 37 primeras... como mínimo.

Y es que en enero llegó a la final en Auckland tras ganar a la danesa Caroline Wozniacki y a la estadounidense Venus Williams y hace apenas dos semanas se plantó en semis en el Abierto Mexicano en Acapulco, demostrando que estaba lista para competir contra las mejores.

La moral por las nubes

En la pasada edición, una entonces desconocida Naomi Osaka, de solo 20 años, fue superando rondas en Indian Wells hasta ganar el torneo ante su coetánea Daria Kasatkina. El futuro ya estaba aquí.

Desde entonces, la japonesa se alzó con los Abiertos de Estados Unidos y de Australia hasta trepar a lo más alto de la clasificación de la WTA.

El progreso esta campaña de Andreescu recuerda al de la nipona... y la norteamericana tiene solo 18 años.

"Posiblemente he jugado el mejor partido de toda mi carrera. Ha sido uno de esos días en los que todo me salía (bien) y eso ha marcado la diferencia", dijo la canadiense de origen rumano aún sobre la pista tras aplastar en cuartos a Muguruza (N.20).

Antes, ya había dado cuenta de la eslovaca Dominika Cibulkova (N.32), de la suiza Stefanie Voegele y de la china Qiang Wang (N.18).

Andreescu forma parte una nueva generación de jóvenes tenistas canadienses que poco a poco se van situando en la élite: Milos Raonic (N.13) se enfrentará al perdedor afortunado Miomir Kecmanovic en cuartos, Denis Shapovalov (N.24) cayó en octavos contra el polaco Hubert Hurkacz y Félix Auger-Aliassime eliminó en segunda ronda al griego Stefanos Tsitsipas (N.9) antes de decir adiós en la tercera fase.

"El tenis canadiense vive un momento verdaderamente positivo. Es una inspiración y una alegría para mí ver la progresión y todo lo que está pasando", celebra Raonic, decimocuarto de la ATP y el más "veterano" de todos ellos con 28 años.