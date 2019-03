Vientos de cambio en las Grandes Ligas

Las Grandes Ligas implementará este 2019 una fecha límite de intercambio única, el día de las elecciones del Juego de las Estrellas, y un bono de un millón de dólares para el ganador del Home Run Derby.

Las Mayores y la Asociación de Jugadores también informarán que en el 2020 se hará obligatorio que los lanzadores enfrenten a un mínimo de tres bateadores y que se expandirá la plantilla.

Aunque la parte más importante del acuerdo no sea la eliminación de los intercambios de agosto, el retoque de las selecciones iniciales del Juego de las Estrellas All-Star, los incentivos para que las estrellas participen en el Derby de Jonrones, la eliminación de relevos de un solo out y la adición de un jugador número 26.

La negociación sobre la distribución de los ingresos podría ser la brecha más difícil de salvar, ya que los equipos reducen el gasto en jugadores de mayor edad, quienes están inconformes con la idea de que aquellos de 30 años o más ya no son dignos de los acuerdos que recibieron en el pasado.

Sin poner obstáculos

Otros asuntos que se abordarán incluyen la manipulación del tiempo que mantiene a las mejores promesas en ligas menores para comenzar una temporada, así como el umbral del impuesto al lujo que algunos creen que desalienta el gasto y la recopilación de datos biométricos que se ha convertido en algo común entre los equipos de las Grandes Ligas.

A pesar que se vislumbran grandes desacuerdos y problemas para solucionarlos, hay optimismo por parte del comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, y el director ejecutivo del sindicato, Tony Clark, luego de que la negociación más reciente terminó con un acuerdo.

Un ejemplo es que aun cuando el sindicato no accedió formalmente al mínimo de tres bateadores por lanzador que buscaban las Grandes Ligas, acordaron no desafiar los planes de la liga para implantar esa medida en 2020.

Redes sociales más activas

Las Grandes Ligas también lograron poner un mínimo de tiempo de lanzamiento esta temporada, pero lo presentó como parte del acuerdo, según las fuentes, con la esperanza de que haya menos cambios de lanzadores y menos interrupciones en la entrada, que ahora se reducen a dos minutos.

Asimismo los aficionados votarán en línea por los abridores del Juego de las Estrellas, y los tres candidatos que obtengan más votos participarán en una elección de un día, lo que podría llevar a un grupo de activistas electorales, participación en redes sociales y demostraciones de personalidad que los jugadores rara vez exhiben.

La medida culminará en una semana del Juego de Estrellas que incluirá un Home Run Derby con 2.5 millones en premios, incluyendo un millón para el ganador.

Mientras que las medidas que se prevé implantar para el 2020 tendrán un gran impacto en el campo de juego, ya que además del mínimo de tres bateadores por lanzador, las listas de la temporada regular aumentarán de 25 a 26 jugadores, mientras que las listas de septiembre se contraerán a un máximo de 28 peloteros.