Necesitado de victorias y de un líder que pueda inspirar al equipo en el terreno de juego, los Tiburones de Granada apuestan a que la llegada de Everth Cabrera pueda darles el empuje necesario para salir del mal momento en el que están envueltos y que los tiene con balance de tres victorias y nueve derrotas, empatados con Zelaya Central y Río San Juan en el último lugar del grupo A.

Aníbal Vega, mánager de Granada, reciente en el equipo la falta de un jugador emblemático tras la salida de Jimmy González y la inminente partida de Iván Marín, quien irá a jugar al extranjero. Sumado a otros factores propios de la juventud de los jugadores, además de las lesiones de varios sus piezas clave, los Tiburones se han visto reducidos a “sardinas” en el arranque del Campeonato Nacional de Beisbol Superior Germán Pomares Ordóñez.

“Hemos tenido un arranque muy malo, el equipo ha sido víctima de las lesiones, para empeorar las cosas se me fue Jimmy (González), además tanto (Darwin) Sevilla como (Iván Marín han estado un poco lesionados, Iván Sandoval tiene un problema en la rodilla y en el cuerpo de lanzadores, Noel Jarquín no ha estado al cien por ciento, se han juntado tantas cosas que es difícil intentar poner un dedo, para tapar un problema”, manifestó Vega.

“Tenemos muchos menores jugando en el equipo con poca experiencia, por lo que hacen unos errores infantiles sobre todo corriendo las bases, pero eso es parte de un proceso de aprendizaje. Es difícil tener un arranque como el que hemos tenido, con un equipo que en el papel no es malo. Yo les digo a los peloteros, ‘todo equipo pasa por un mal momento y que menos mal que el de nosotros fue de entrada’. La idea es no caer tan bajo para que cuando vengan los buenos momentos, no nos cueste tanto buscar los lugares de la clasificación”, comentó el timonel de los Tiburones.

Cabrera quizás para el 22 de marzo

Apenas seis partidos jugó Jimmy González con Granada antes de viajar al extranjero por motivos de trabajo. Su regreso a los Tiburones se da por descartado. Además hay perspectivas de que Marín se vaya a jugar a Estados Unidos, lo que debilitaría aún más a la tropa que dirige Aníbal Vega. Pero hay una buena noticia, Everth Cabrera ya está entrenando con el equipo y podría estar listo para jugar en la serie contra León el 22 de marzo.

“Hablé con Jimmy y parece que él ya no va a regresar es comprensible, él tiene que pensar en su familia, lo de Marín también lo comprendo, si él se va a jugar a Estados Unidos es por cuestiones de pesos y centavos”, aportó Vega.

“Everth Cabrera ha estado llegando todos los días a entrenar, no me gustó como lo vi hace un mes, lo note muy fuera de paso, pero esta semana ha lucido mejor, se nota que está trabajando fuerte. Con un líder como él, tal vez eso me ayudará un poco más a mejorar el rendimiento del equipo. Creo que ya Cabrera estará inscrito el 22 de marzo, pero todo dependerá de cómo se encuentre físicamente”, apuntó el timonel granadino.