Eddler Reyes, el novato chontaleño que busca ser el líder de efectividad del Germán Pomares

En busca del lanzador más efectivo de los Toros de Chontales, equipo que en los últimos años se ha caracterizado por su buen staff de pistoleros, uno podría pensar que se encontrará con figuras como José David Rugama, José Elías Villegas o el recién incorporado Erasmo Reyes.

Pero para sorpresa de todos, tras las primeras cuatro semanas del Germán Pomares 2019, ninguno de ellos está por encima del novato relevista Eddler Reyes, cuyo 0.00 de efectividad en 11 episodios trabajados es solo superado por el 0.00 del leonés Fidencio Flores en 24.2 innings lanzados.

Eddler está próximo a cumplir 19 años y con su buen arranque en la actual temporada del Pomares, que es la segunda en la que tiene acción, está dando mucho de qué hablar en suelo chontaleño.

“La disciplina, el entrenar fuerte y hacer los ajustes requeridos en la mecánica de picheo, además de horas de preparación en busca de dominar al máximo cada uno de mis lanzamientos, son las claves con las que he construido este gran inicio de campaña”, dice el novel tirador, asegurando también que “el sinker pegado al cuerpo de los bateadores y el slider hacia afuera son los lanzamientos que me han sacado a flote”.

Tras los primeros cuatro fines de semana del Pomares, Eddler suma siete salidas como relevista, en las que ha logrado forjar un récord de una victoria sin derrotas y sostener su efectividad en 0.00 luego de once innings laborados.

En tal recorrido permite seis imparables ( 3 dobles), poncha a cinco rivales y otorga solo dos bases por bolas. Además, presenta un WHIP (Bases por bolas y hits por innings lanzados) de 0.73, el segundo más bajo entre los lanzadores más efectivos del campeonato. De tal manera que está sobresaliendo con unos Toros de Chontales (7-5) que ocupan el segundo lugar del grupo B, empatados con Chinandega (7-5).

ANTECEDENTES

Eddler, cuyos lanzamientos se aproximan a las 80 millas por hora, apareció en el Germán Pomares por primera vez el año pasado, y dejó una muy buena impresión. En nueve juegos como relevista registró un promedio de carreras limpias permitidas de 2.38, producto de haber consentido tres anotaciones en 11.1 entradas de labor, mismas en las que eliminó a cinco rivales por la vía de los strikes y regaló cinco boletos.

Su trabajo le valió para ser convocado a la selección nacional sub-18, de la que fue pieza clave en el Campeonato Panamericano realizado en Chitré, Panamá, donde se ocupó la cuarta plaza y se garantizó el boleto para el Mundial de este año.

“Estar en la selección me sirvió muchísimo, pues hice varios ajustes con José Luis Quiroz, el coach de picheo. Además, el haberme enfrentado a peloteros de otros países me dio más experiencia, lo cual ha sido importante en la evolución que como lanzador estoy mostrando en el Pomares”, cuenta Reyes, quien se ha ganado la confianza de Omar Cisneros, el mánager de los Toros.

El OBJETIVO

El joven pícher está empeñado en trabajar duro para demostrar que su buen inicio no es solo un rapto de inspiración, sino la confirmación de su talento y la recompensa de su esfuerzo. Es por eso que se ha propuesto un reto que se perfila muy complicado de alcanzar.

“Quiero mantener el ritmo dominante que he mostrado hasta ahora. Mi objetivo es terminar la temporada del Pomares como el número uno en efectividad”, manifiesta, quien entre los cuatro mejores lanzadores con 0.00 de efectividad, solo está por debajo de Fidencio Flores, el experimentado leonés que es miembro de selección nacional y que acumula buen tiempo siendo considerado uno de los pícheres más efectivos del beisbol casero.

De acuerdo con Reyes, su desarrollo como lanzador ha sido posible gracias a la instrucción del otrora destacado lanzador William Juárez. “Él ha estado siempre conmigo, desde que empecé a jugar cuando era niño. Mucho de lo que aplico estando en el box lo aprendí de él. Ha sido un entrenador importante para mí”, reconoce Eddler, quien apunta a consolidarse como un relevista dominante en el beisbol nacional.

Asimismo, el joven chontaleño reconoce la importancia de prestarle atención a los consejos de los más experimentados dentro del equipo. Según cuenta, uno de los que más se acerca a darle recomendaciones es Erasmo Reyes.

Así que aprovechando la vitalidad de su juventud y cada oportunidad que se le presenta para demostrar su potencial, Eddler Reyes está empezando a escribir con buen ritmo su historia en el beisbol nacional.