Emilio Aburto: “Nuestro objetivo es mantenernos en la cima”

Emilio Aburto, director técnico del conjunto Managua FC, sabe que la lucha por llegar al título en el Torneo Clausura de la Liga Primera es un camino largo y lleno de obstáculos.

Los Leones Azules consolidaron su lugar en lo más alto de la clasificación con su victoria 3-1 ante la UNAN-Managua en la jornada 10, lo que les permitió llegar a 24 puntos, por arriba del Real Estelí (21), que también ganó 1-0 al Real Madriz, mientras que el Walter Ferretti (20) dio un paso atrás con su derrota 2-1 ante el Juventus.

Aburto está al tanto de las gestiones que realiza el Real Estelí ante Concacaf, para que le sean devueltos los tres puntos que perdieron en la mesa ante el Chinandega FC, que tras perder en el terreno 3-0 protestó el partido por alineación indebida de un jugador.

“Hemos luchado por mantenernos en el primer lugar, de las diez fechas que se han jugado, por lo menos en seis hemos estado en lo más alto, ese es el objetivo, mantenernos en la cima. A veces llegar al primer puesto es difícil y mantenerse es todavía más complicado”, señaló Aburto.

“En la lucha por el primer lugar nunca hemos cedido mucho espacio, incluso cuando estuvimos en segundo, siempre nos mantuvimos cerca del primero. Estelí es el equipo que más cerca está de nosotros, sabemos que los norteños están peleando ante la Concacaf esos tres puntos que perdieron, así que nos podrían llegar a empatar en puntos, aunque por diferencia de goles, estaríamos en primero”, aportó el director técnico del Managua FC.

Así marcha el clausura

La jornada 11 traerá como duelo estelar, el choque entre Managua FC y Walter Ferretti, ganar es clave para los Leones Azules ya que les permitiría poner más distancia con los “Policías”, a la espera de ver qué ocurre con el Real Estelí, que juega con el Juventus FC.

“Pero no solo debemos de cuidarnos de esos equipos, porque muchas veces ha ocurrido que los clubes que en teoría son de más bajo nivel que nosotros, nos terminan complicando. Pero me ha gustado que el equipo no ha dependido de un solo jugador, pues a pesar de que nuestro goleador de la temporada pasada, Lucas Dos Santos, ha estado un poco lesionado, el equipo no ha dejado de hacer goles”, comentó Aburto.

La tabla de posiciones del Clausura la completan Diriangén (17), CD Ocotal (15), Juventus (14), ART Jalapa (10), Real Madriz (7), UNAN-

Managua (7) y Chinandega

FC (5).