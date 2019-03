Casillas: la llegada de Zidane es un motivo de ilusión para todos los madridistas

El portero del Oporto Iker Casillas aseguró este lunes que le "encanta" la vuelta de Zinedine Zidane al Real Madrid, al tiempo que dio por cerrada su época en el campeonato español, aunque mostró su ilusión por volver algún día a la selección española.

"A mí, la llegada de Zidane me encanta, me alegra muchísimo", dijo Casillas, en margen de un acto, en el que fue presentado como el primer 'Icono' de la Liga, una nueva iniciativa del campeonato español para promocionarse mundialmente.

"Está claro que su llegada, como antes la de Santiago Solari, significa que antes las cosas no han salido todo bien", dijo el exportero blanco, pero insistió en que "la llegada de Zidane es un motivo de ilusión y energía para todos los madridistas por todo lo que se consiguió en los últimos años".

Casillas también tuvo palabras de elogio para Keylor Navas, que recuperó la titularidad el fin de semana pasado, en el primer partido de liga con Zidane en el banquillo.

"Me parece un grandísimo portero y me parece que tiene que tener todos los respetos por haber conseguido tres 'Champions' seguidas, que no es fácil", dijo Casillas.

"Courtois viene también con unas ganas y ambición tremendas, así que quien va a ganar va a ser el Madrid por la competencia que se genera", aseguró Casillas, que dio por cerrada su etapa en el campeonato español, pero no así en la selección.

"La selección no es una etapa que yo haya cerrado. Respeto a otros compañeros que han renunciado, pero creo que un portero es diferente", dijo Casillas.

No obstante, "respeto siempre las decisiones del seleccionador que cree oportuno llevar a otros compañeros, pero tengo la ilusión", añadió el portero del Oporto, al que le hubiera gustado enfrentarse al Real Madrid en cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Me hubiese gustado mucho enfrentarme al Real Madrid. En los últimos años en que el Madrid ha sido campeón de Europa, nosotros hemos tenido la desgracia de caer en grupos o en octavos. Este año ha sido al contrario", concluyó.