Cristofer González deja atrás rumores y se enfoca en sus entrenamientos

En la mente de Cristofer González no parece haber otra idea que no sea la revancha contra Charlie Edwards, la que se podría dar “a mitad del año”, con todo y los rumores que se han generado por sus supuestas ausencias del gimnasio.

Cristofer luce enfocado en sus entrenamientos, los cuales realiza por las tardes en el gimnasio Roger Deshón. Afirma estar al tanto del pleito entre Andrew Selby y Julio César Martínez este 23 de marzo, que dejará al ganador de frente a disputar la corona de las 112 libras del CMB, aunque esto no parece afectar sus planes de revancha con Edwards, quien hará la primera defensa de su título este sábado ante el español Ángel Moreno.

“Me estoy preparando para lo que venga, espero que sea la revancha contra Charlie Edwards, esa pelea puede ser a mitad de año. Ya inicié los entrenamientos para enfrentar a Edwards a como debe ser, con una preparación al ciento por ciento y no cometer el error de la primera vez que nos enfrentamos”, señaló González.

“La revancha es algo fijo, solo estamos esperando a ver cómo le va a Edwards en su siguiente combate, espero que le vaya bien. Sé que hay una eliminatorio entre Andrew Selby y Julio César Martínez, pero después de ese pleito vendría un proceso de negociación, eso me daría tiempo a mí para que me den la revancha, porque tenemos un acuerdo firmado”, destacó el púgil pinolero.

Rumores nada más

Mientras espera la llegada de su ansiada revancha, Rosales afirma que no ha perdido el enfoque sobre sus prioridades en el boxeo. Entre rumores que generaron una cortina de polvo a su alrededor, se mencionaba una posible pelea en Nicaragua que se terminó cayendo por su constante ausencia de los gimnasios.

“Preferimos concentrarnos en la pelea contra Edwards, para evitar cualquier incidente que se pueda presentar en un combate previo, como una cortadura u otra cosa. Yo he estado entrenando, son falsos los rumores de que no estoy viniendo al gimnasio, lo que pasa es que a veces vengo tarde. Pero solo porque no me miren en el gimnasio, eso no quiere decir que no esté entrenando, no tengo que venir y decir aquí estoy, eso no es así”, afirmó Cristofer.

El equipo de trabajo del púgil pinolero, estaría valorando la posibilidad de ir a entrenar fuera de Nicaragua, una vez que se defina la fecha del combate contra Edwards.

“Vamos a ver si la preparación la hacemos en Nicaragua o nos vamos a otro país. Lo que pasa es que hay que buscar a boxeadores que me sirvan de sparring con estilos que me convengan, en Nicaragua solo hay fajadores y necesito boxeadores con estilos escurridizos”, concluyó González.