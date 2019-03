Mayorga asegura en Guatemala que regresará caminando a Nicaragua, sino noquea a Lester Martínez en tres minutos

Fiel a su estilo polémico de amenazar a sus rivales con noquearlos en poco tiempo, el boxeador nicaragüense Ricardo Mayorga reiteró este jueves en conferencia de prensa realizada en Guatemala, que tardará menos de un round en noquear a Lester Martínez, contra quien peleará el próximo 6 de abril.

“Gracias a Lester por aceptar la pelea, no cualquiera firma un contrato para que le den una paliza. Lo voy a noquear en los primeros tres minutos del pleito, sino lo noqueo, me voy caminando de regreso a Nicaragua. Pero se los aseguro, lo voy a noquear en los primeros tres minutos. Le voy hacer honor a mi apodo de ‘El Matador’, porque lo voy a ‘matar’ en tres minutos”, exclamó Mayorga.

Para Martínez será su primera pelea profesional, luego de una destacada carrera en el boxeo olímpico, en el que sobresale su medalla de oro conseguida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, en 2018.

El prometedor peleador guatemalteco de 25 años se fue a entrenar con el reconocido adiestrador mexicano Ignacio “Nacho” Beristáin, para tratar de resolver a un veterano Ricardo Mayorga, quien subirá al ring con 46 años encima.

“Ir a entrenar con ‘Nacho’ no es ir a pasear, terminando la conferencia me voy de regreso a México a seguir entrenando, me costó bastante y todavía me sigue costando acostumbrarme a entrenar como boxeador profesional, la preparación que he tenido es bastante dura y fuerte, pero es lo que necesito para ganar”, destacó Martínez, quien dijo que enviará a Mayorga en ambulancia de regreso a Nicaragua.

Un debut explosivo para Lester Martínez

Cuestionado sobre el por qué decidió debutar contra un excampeón mundial de boxeo como Ricardo Mayorga, el púgil guatemalteco afirmó: “Lo estoy haciendo porque quiero demostrar que le puedo ganar a cualquier persona, aunque sea mi primera pelea profesional”.

En la conferencia de prensa, los organizadores de la pelea aseguraron que si Mayorga pelea bien o si logra vencer a Lester, le van a conseguir otro combate.

La próxima conferencia de prensa, en la que estarán ambos púgiles fue programada para el 28 de marzo, ya a la víspera del combate.