Un cañón restaurado

El cuarto jonrón de Miguel Cabrera en la etapa de estiramiento primaveral, más que entusiasmar a los seguidores de los Tigres de Detroit, un equipo con su futuro oscurecido, lo hace con quienes sienten pasión por el más intrigante de los deportes colectivos. Bienvenido Miguel a tu casa, esperamos verte en acción lo suficientemente restaurado para volver a ser una gran atracción. No para mostrarse como aquel asombroso ganador de la Triple Corona del bateo en el 2012, hazaña oculta en los archivos desde 1967, sino para contar con él entre los fabricantes de ruido con sus batazos, mientras continúa sus aproximaciones a los 3 mil hits y los 500 jonrones, y por supuesto su acercamiento obvio al Salón de la Fama después de todo lo que ha logrado, incluye cuatro coronas de bateo como Clemente y once temporadas consecutivas con más de 100 empujadas, una más que Alberto Pujols. Ahora sí, hay un motivo para ir a ver a los Tigres, aún sin chance de levantar cabeza en el sector central de la Liga Americana y es Miguel Ca

brera en el plato, deshilachando brazos.

Fue impactante

Un artillero capaz de ser dos veces Más Valioso, con una triple corona y tres cetros de bateo en el trayecto de 5 años, estremeció el beisbol y obligó a comparaciones, no solo con los mejores latinos, sino con los más grandes de todas las épocas. El crecimiento del muchacho venezolano que debutó a los 20 años con los Marlins fue espectacular, llegando a firmar un contrato de 240 millones de dólares por ocho campañas con los Tigres, extensivo hasta el 2023. Problemas agudos en su espalda le impidieron estar en 43 juegos durante el 2015, grave amputación para quien sumaba dos temporadas de 161 juegos y tres de 160 casi consecutivas. Estuvo involucrado en 158 juegos en el 2016, pero las molestias lo acosaron en el 2017 mientras multiplicando esfuerzos, se metía en 130 box scores. Una lesión en la cadera provocada por un resbalón al doblar por primera base, muy temprano en el 2018, lo forzó a una cirugía limitándolo a solo 38 juegos, con el peligro inminente de ver amenazado su futuro, no solo en recorrido, sino

en rendimiento.

¿Qué le espera ?

“Solo espero una temporada sin lesiones”, ha dicho Cabrera después de un entrenamiento alentador. Con 465 vuelacercas, necesita 35 para ingresar al Club de los 500. En el 2016 disparó 38, pero con las dificultades musculares, decreció a 16 durante 130 juegos en el 2017, y apenas 3 en 38 en su corta estadía del 2018. Será un gran reto para Cabrera la búsqueda de esos 35 jonrones este año con su resurgimiento bajo observación. Si lo logra, no habrá duda sobre su restauración, tan buena como la hecha a “La Piedad” de Miguel Ángel después del quiebre de nariz. En lo referente a hits, con 2,676 conectados, se encuentra a 324 de los 3,000, una certeza en dos temporadas en otra época, no ahora, pendientes de las señales que envíe. De cualquier manera, no podemos dudar que un Cabrera estable puede garantizar 120 imparables en cada una de las próximas tres temporadas y superar la gran cifra, sin perder de vista su progresión desde 1,635 impulsadas. Así que el resurgimiento de Cabrera vuelve a inyectar de interés cada

uno de sus turnos al bate este año.