Conor McGregor es investigado por acusación de agresión sexual

La estrella de las Artes Marciales Mixtas (MMA) Conor McGregor está siendo investigado en su nativa Irlanda por una acusación de agresión sexual, informó este martes el New York Times.

El reporte, en el que se cita a cuatro fuentes anónimas, llegó un día después de que McGregor anunciara su retiro en sus redes sociales.

"Hola chicos, un anuncio rápido: he decidido retirarme de ese deporte formalmente llamado como "Artes Marciales Mixtas" hoy. Deseo lo mejor a mis excompañeros de aquí en adelante", señaló el controvertido irlandés en su cuenta de Twitter.

"Ahora me uno a mis excolegas en esta aventura desde el retiro", agregó McGregor, de 30 años.

El New York Times explicó que McGregor no ha sido imputado por un crimen y que el hecho de que haya una investigación en marcha "no implica que McGregor sea culpable de un crimen".

Pero el medio añadió que el irlandés fue interrogado por las autoridades en enero después de que una mujer lo acusara de haberla agredido sexualmente en diciembre.

Ésta aseguró que el acto había tenido lugar en el Beacon Hotel, donde McGregor ha sido un huésped habitual según el Times.

Ni el luchador ni la UFC han querido hacer comentarios al respecto pero Karen J. Kessler, la publicista de McGregor, emitió un comunicado en el que asegura que no existe relación entre el retiro del irlandés y esta investigación.

"Esta historia ha estado circulando desde hace un tiempo y no está claro por qué ha salido a la luz ahora", señaló el texto.

"La asunción de que el anuncio del retiro de Conor está relacionada con este rumor es absolutamente falso", agregó.

Este retiro ha sido tomado con escepticismo por los amantes de las MMA, que no olvidan que la estrella de la UFC ya lo había dejado por primera vez en abril de 2016.

Apodado "The Notorious", el irlandés fue campeón de la UFC en el peso pluma en 2015 y 2016 y de los ligeros de 2016 a 2018, convirtiéndose en el primero en ostentar el título en dos categorías diferentes.

Con un récord total de 21 victorias y cuatro tropiezos, McGregor peleó por última vez en octubre pasado en UFC-229 en Las Vegas, donde perdió ante Khabib Nurmagomedov en un combate que se vio empañado por una trifulca posterior.

Ambos peleadores fueron suspendidos por la comisión atlética del estado de Nevada por su participación en ella.

Problemas fuera del octágono

McGregor ya había tenido problemas recientes con la ley luego de ser detenido a mediados de marzo por la policía estadounidense por presuntamente haber destrozado el teléfono celular de un simpatizante fuera de un club nocturno de Miami Beach (Florida).

El irlandés fue acusado de daño criminal y robo a mano armada después de que la policía de Miami dijo que supuestamente quitó el teléfono de manos del fanático y lo tiró al piso.

McGregor fue arrestado poco después por la policía de Miami y liberado luego de pagar una fianza de 12.500 dólares.

Antes, en abril de 2018, McGregor lesionó a otros dos luchadores en Nueva York después de una conferencia de prensa de la UFC a la que no había sido invitado.