Cheslor pasa a Triple A y Nicaragua iniciará la campaña sin ligamayoristas

Después de tanto batallar contra pronóstico, Cheslor Cuthbert consiguió cerrar los entrenamientos primaverales con cifras llamativas, sin embargo, los Reales de Kansas City anunciaron ayer que el nicaragüense iniciará la temporada en Ligas Menores, con los Cazadores de Tormenta, el equipo de la categoría Triple A. Esto deja a Nicaragua sin ningún representante activo en el despegue de la campaña, a la espera del prometido ascenso de Jonathan Loáisiga para lanzar por los Yanquis de Nueva York, el próximo miércoles 3 de abril.

Cheslor conectó 18 imparables en 48 turnos al bate para un promedio ofensivo de 375 puntos, uno de los más altos del equipo. A esto súmenle que en 26 juegos anotó siete carreras, empujó otras seis, conectó tres dobletes, negoció dos bases por bolas y se ponchó en seis ocasiones, a la vez que forjó un porcentaje sobre las bases de .412 y un slugging de .438. Si bien es cierto, no presentó un bateo de poder, logró ofrecer una interesante consistencia. No obstante, el hecho de no formar parte del roster de 40 protegidos incidió mucho en que no fuera considerado para quedarse en el equipo grande.

No bajar la guardia

Desde el principio de la primavera, la misión de ser considerado para iniciar en MLB pintaba muy complicada para Cheslor, sobre todo porque los Reales contaban con Ryan O’Hearn para custodiar la primera base, Whith Merrifield como el intermedista indiscutible, Adalberto Mondesí para defender las paradas cortas y Hunter Dozier para ser el antesalista de todos los días, con Chris Owings como el candidato principal para ser el utility. Pese a tanta competencia, el nica no tuvo miedo a fajarse y al menos dejó informado a los dirigentes del club que está en buena forma y que pueden contar con él ante cualquier eventualidad.

Ahora, su trabajo será arribar a Triple A con el mismo ritmo ofensivo que mostró en el Spring Training, con el objetivo de permanecer como una opción principal del club para cuando alguien flaquee en el infield. La clave será no bajar la guardia, mantenerse activo en el cajón de bateo y solvente a la defensiva, a la expectativa en todo tiempo de la posibilidad de volver a las Grandes Ligas.

Así comenzarán

Nicaragua iniciará la temporada con un pelotero en la lista de lesionados, como es el caso de Alex Blandino; uno en proceso de rehabilitación como Juan Carlos Ramírez, quien se recupera de la cirugía Tommy John; y tres en Ligas Menores, los cuales son Erasmo Ramírez con Boston, Cheslor con los Royals y Loáisiga con los Yanquis. Este último será llamado pronto para ocupar el lugar de C.C. Sabathia y debutar en la campaña el miércoles 3 de abril, como abridor en el duelo contra los Tigres de Detroit.