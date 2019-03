La serie con más elementos propios de una rivalidad absoluta, o bien, el duelo más feroz que puede ocurrir en el Campeonato Germán Pomares Ordóñez, tendrá una nueva edición este fin de semana en la sexta jornada de la temporada. Los Dantos, dueños del mejor récord de victorias y derrotas con 13-2 y amos de los principales departamentos ofensivos, se miden a los Indios del Bóer, colíderes del grupo A con balance de 11-4 y el conjunto que más poder ha mostrado este año al sumar 19 jonrones en 15 juegos disputados.

De acuerdo con el registro de los enfrentamientos desde el 2009 entre estos dos gigantes del beisbol nacional, los Indios suman 23 victorias por 15 de los Dantos a lo largo de 10 series disputadas, de las cuales seis ganó el Bóer, tres “la Maquinaria roja” y una resultó en empate. Este dominio de la tribu en temporada regular no ha sido igual en las series finales, pues ha perdido las dos que ha disputado contra sus rivales de la misma ciudad: la primera en el 2016 y la otra en el 2018.

Los Dantos, favortitos

Normalmente, en una serie como esta es muy complicado determinar un favorito; sin embargo, el mejor funcionamiento integral de los Dantos, combinando un picheo efectivo con una agresiva línea de bateadores, los pone por encima de unos Indios que presentan, como ya les es costumbre, una alineación ofensiva temible, pero un picheo que no garantiza nada. Tan cierto es que se trata de una serie muy disputada, como que la tropa de Antonio “El Boricua” Jiménez debe salir con los brazos alzados, descartando, eso sí, una barrida.

Los Dantos lideran el departamento de promedio ofensivo con un average de 351 puntos, el de carreras impulsadas con 118, el de imparables conectados con 190 y son sublíderes en jonrones con 14. Registros un tanto superiores a los del Bóer, que colectivamente batea para .308, suma 107 remolques, conecta 153 hits y encabeza la lista de los equipos con más jonrones al acumular 19. Desde esta perspectiva del bateo, no hay dudas que se trata de una serie reñida.

Sin embargo, la ventaja de los Dantos será su picheo que ha lucido mejor armado que el del Bóer, un asunto que no admite discusión cuando se ponen las cifras sobre la mesa. Por ejemplo, la efectividad de “la Maquinaria Roja” es de 2.52, la mejor de todo el torneo, mientras que el Bóer lanza colectivamente para 4.73, ubicándose en la novena plaza entre los 18 equipos. Pero eso no es todo, pues el picheo de los Dantos es el que más ponches propina (131) y el que menos imparables (112) y carreras limpias admite (37) después de 15 juegos. En cualquiera de estos renglones el picheo de los Indios no se le compara. Así que no hay duda, por su mejor picheo los Dantos deben ganar este duelo de equipos muy ofensivos.

La jornada

El sexto fin de semana se pondrá en marcha con los duelos Río San Juan-Matagalpa y Boaco-Estelí, ambos partidos a partir de la 1:00 p.m. Cinco horas después iniciarán los desafíos Costa Caribe-Chinandega, Granada-Zelaya Central, Chontales-Carazo, Rivas-Jinotega, Nueva Segovia-Masaya y León-Madriz.

Un jugador a seguir en esta jornada es el abridor de los Indígenas de Matagalpa, Berman Espinoza, quien necesita ponchar a tres bateadores para sumar 1,000 ponches en su carrera y convertirse en el noveno que consigue tal cifra.