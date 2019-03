Voit jefea ataque Yanqui

Las diferencias eran claras entre un equipo que parece ser un seguro ganador de cien juegos, como los Yanquis, y otro que puede volver a perder más de cien, tal es el cálculo previo alrededor de los Orioles. No hubo sorpresa: los Yanquis, que el año pasado impusieron marca de 267 vuelacercas, se impusieron 7-2 con jonrones de su bateador designado y cuarto en el orden, Luke Voit, y de Greg Bird, respaldando el picheo de cinco entradas y dos tercios realizado por Masahiro Tanaka, quien volverá a intentar ser el primer japonés ganador de 20 juegos en las mayores. Voit fue sacado de los Cardenales en el cierre del 2018 y entrando en acción durante 39 juegos disparó 14 cuadrangulares y empujó 33 carreras, dos frecuencias impresionantes. El line up yanqui que no utilizó LeMahieu, abrió con el veterano Gardner y cerró con Tulowitzki, colocando a Judge y Stanton, como segundo y tercer bates. Ellos hitearon antes del trancazo de Voit.

El duelo esperado

Todavía no se desvanecen las discusiones sobre quién reunía mayores méritos para ganar el Cy Young de la Liga Nacional entre el elegido Jacob de Grom con su 1.70 en efectividad y racha de aperturas de calidad, pese a ser limitado a 10 triunfos, y el “as” de espadas de los Nacionales, Max Scherzer, ponchador de 300 y constructor de 18 victorias, cifras líderes en la Liga. Se impuso de DeGrom sobre Scherzer en juego que terminó por 2-0 del lado de los Mets. Scherzer ponchó a 12 en siete innings y dos tercios, pero fue victimizado por el madrugador jonrón de Robinson Canó en su primer turno oficial al bate después de salir de Seattle. Disparando dos hits, Canó se acercó a 28 de los 2,500, en tanto DeGrom supo obviar cinco hits en seis entradas ponchando a 10, no permitiendo carreras. El relevista Edwin Díaz, quien registró 57 salvamentos en el 2018 con Seattle, cerró el juego por los Mets trabajando un inning sin la menor alteración de su sistema nervioso.

Pelotas volando

Los siempre peligrosos Cerveceros de Milwaukee se impusieron 5-4 a los Cardenales de San Luis en duelo de aspirantes al banderín del sector central en la Liga Nacional. Christian Yelich, que todavía está celebrando la conquista del Más Valioso LN en el 2018, y quien ha manifestado con atrevimiento de corsario que alcanzará la cifra de 50 jonrones este año, disparó su primero. Mike Moustakas y Jhoulys Chacin, el pícher ganador, agregaron vuelacercas en respuesta a los dos que conectó Kolten Wong.

Los dos primeros jonrones de Kris Davis de Oakland, líder de la Liga Americana el año pasado con 48, el disparado por Corey Seager de los Dodgers en su retorno, el primero de Rhys Hopkins y los que conectaron Springer y Altuve de los Astros, hicieron ruidoso este despegue de temporada.