Hay signos de admiración en la mirada limpia de Dennis Martínez, cuando habla de Jonathan Loáisiga, el joven lanzador de 24 años, dueño de un presente tan alentador y un futuro seguramente brillante, posiblemente con el uniforme de los Yanquis, el equipo de Grandes Ligas con mayor cantidad de seguidores en Nicaragua. “Lo vi poco en el entrenamiento pero lo he seguido desde el año pasado. Me ha impresionado verdaderamente y confío va a establecerse rápido. Dispone del material para hacerlo, necesitando naturalmente, como todo prospecto, de incorporar algunos recursos, escuchar y saber seguir consejos, y empeñarse en la aplicación de correcciones. Está atravesando una etapa de aprendizaje, habiendo demostrado estar listo para sostenerse arriba”, expresó el ganador de 245 juegos incluyendo un trabajo perfecto, quien sabe mejor que cualquiera, todos los inconvenientes que se deben superar para abrirse paso en la Gran Carpa.

Existía la expectativa de verlo quedarse en el roster de 25, pero por ahora será un brazo emergente.

Eso es bueno, porque lo que uno busca es oportunidades que aprovechar, no importa el momento. Es por eso que se debe estar listo para saltar hacia ellas cuando se presenten, sobre todo, cuando has enviado señales claras de tu potencial, confirmadas en el entrenamiento de primavera. A esta altura, Jonathan no es una posibilidad para los Yanquis, sino algo real. Esa es la consideración que tienen de él, aunque por las circunstancias, necesiten que trabaje más en Triple A.

En lo poco que le has visto, ¿qué es lo más llamativo?

Su curva. Me levanté de la silla y dije, ¡hey, esa es mi curva!, la que me abrió puertas. Fue emocionante encontrarme con alguien que me hizo recordar a mí mismo. Del manejo de ese lanzamiento que desequilibra y provoca tantos swings erráticos, dependerá mucho su éxito.

¿Y el resto de su material?

Tiene una buena bola rápida. Su recta de cuatro costuras es obediente y efectiva, sabe moverla con confianza, está aprendiendo a utilizar el cambio de velocidad de tanta utilidad, dispone de esa curva, y es valiente.

¿Qué le hace falta?

Cuando uno comienza, abundan los consejos. Lo importante es estar consciente de lo que se necesita. Pienso que si quiere ir profundo, debe pichear adentro con los lanzamientos de dos costuras, lo que se llama un sinker. Es de gran utilidad si no tienes temor. Yo nunca lo tuve. Es obvio que vas a golpear a algunos, pero ni modo, es parte del juego, un riesgo con el que debes coexistir.

¿Tiene las características de un abridor?

Sí las tiene, pero en el béisbol actual, lo decisivo son las necesidades del equipo. Los Yanquis necesitan un relevista largo consistente para hacer el trabajo de David Robertson, y entre los candidatos está él. A veces logras imponerte rápidamente. Yo llegué a un staff con una rotación muy fuerte y poblada, y me dieron oportunidad de abrir contra Boston después de hacer relevos. Al año siguiente, después de alternarme como relevista y abridor, me establecí. Puede que ocurra lo mismo con Jonathan. Yo creo en él.

El caso de J.C., Erasmo y Cheslor

Sobre los otros peloteros pinoleros Dennis agregó: “Juan Carlos Ramírez no tiene nada que probar, porque ya demostró su capacidad y los Angelinos están seguros de su aporte. Solo hay que esperar su restablecimiento de la operación…Erasmo va a tener oportunidad con los Medias Rojas que vieron agrietarse su bullpen. Se trata de un picher con experiencia acumulada y buen control. Si lo dejaron en la organización es porque esperan algo de él…De Cheslor esperaba que se quedara. Es un pelotero versátil que se mostró bien en los juegos de entrenamiento y tiene paciencia. En un equipo como los Reales va a encontrar espacio”.