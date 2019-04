“Popeye” Mejía defenderá título Fedelatin en Guatemala

Alexander “Popeye” Mejía, el boxeador que vende mangos y jocotes en las calles de Managua, defenderá el cinturón Fedelatin 122 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el mexicano José Daniel Rojas, este sábado 6 de abril en Guatemala, en una de las reyertas principales del evento que encabeza Ricardo “El Matador” Mayorga y el medallista de oro chapín, Lester Martínez.

Rojas, de 22 años, es originario de Puebla, México. Su récord es de 8 victorias, 3 derrotas y 2 empates. Por su parte, Mejía llega a este compromiso con un balance de 12 triunfos y un descalabro. Será la tercera vez que “Popeye” defienda este cetro, el cual ganó derrotando a Ramiro Blanco por decisión dividida, el 29 de julio de 2017.

Enfocado

Actualmente, Mejía ocupa el puesto número 8 en el ranking 122 libras de la AMB, a esperas de una oportunidad de campeonato del mundo. Mientras tanto, Mejía sigue sumando triunfos a nivel internacional y escalando peldaños, que es lo más importante. El pasado 2 de febrero, “Popeye” venció por decisión unánime a otro mexicano, José Benítez, en una pelea que también se realizó en territorio guatemalteco.

“Siempre trato de aprovechar las oportunidades que se me presentan en el extranjero, porque ganar significar proyectarme muchísimo. Espero brindar un gran espectáculo, sé que los muchachos mexicanos son aguerridos, que van para adelante, pero precisamente ese estilo de pelea es el que me conviene, me gusta chocar”, dijo Mejía.

La única derrota de Mejía en el boxeo profesional la sufrió en Japón contra el local Hiroshige Osawa, por decisión mayoritaria en un resultado injusto, pues el peleador pinolero hizo todo los méritos para imponerse en territorio enemigo, no obstante, protegieron los jueces defendieron intereses del japonés.