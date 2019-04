Ricardo Mayorga a Lester Martínez: “Voy a pelear con un gallo gallina”

Ricardo “El Matador” Mayorga hizo su trabajo en la conferencia de prensa celebrada este jueves, en la que con sus palabras avivó el interés sobre el combate que sostendrá contra el debutante Lester Martínez, este sábado en Guatemala.

Sorprende que con todo y que “El Matador” ya vio pasar sus mejores años, ganará una mejor bolsa que Martínez, quien recibirá 5 mil dólares por el combate, mientras que Mayorga obtendrá 8 mil dólares.

El polémico peleador pinolero no es favorito para derrotar a Lester Martínez, pero no deja de presentar cierto grado de peligro ante un rival que dará el salto al boxeo profesional, luego de una exitosa carrera en el boxeo olímpico, con una medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe, como su más grande logro.

“Qué mejor manera de debutar en el boxeo profesional que ante un excampeón mundial de boxeo. Igual ya sabemos todo lo que va a decir mi rival, en lugar de llamarlo “El Matador” Mayorga, le hubieran puesto “El Narrador” Mayorga, porque le gusta hablar bastante”, dijo Lester Martínez.

“Es un niño”

En tanto, Mayorga contragolpeó al afirmar: “Creo que este niño no se ha dado cuenta del problema al que se ha metido, yo voy a pelear con un gallo gallina, cuando lo noquee en el primer asalto quiero ver qué va a decir en la entrevista, más bien se va a esconder…Va a pelear con un verdadero hombre que pega, por eso me dicen ‘El Matador’. Lo digo bien claro, me voy a pie a Nicaragua si no lo noqueo, este niño no me va a durar más de tres minutos”.

Martínez esta vez se dejó atrapar por la guerra de palabras, con las que Mayorga trata de sacar de control a sus rivales.

“No sé por qué elegiste boxeo, creo que hubieras tenido mucha más fama si te hubieras metido a comediante”, le dijo Martínez a Mayorga.

“El Matador”, de inmediato respondió jactándose de todos los títulos que ha ganado en su carreara en el boxeo, además afirmó: “Están echando al maestro con un chavalo de kínder, yo soy un profesor de universidad y me están echando a las matemáticas con un chavalo de prekínder. Es más, yo le dije a los promotores que firmemos, que el que gane, se lleva la bolsa del otro”.

“Vas a terminar sin nada”, le dijo Lester ante la petición de Mayorga.

“Yo no necesito dinero, solo noquear a los pendejos como vos”, respondió a su rival “El Matador”. “Perro que ladra no muerte”, interrumpió Martínez. “Si muerdo, vas a ver cuándo te pegue esta derecha”, contragolpeó Mayorga.