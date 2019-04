Ricardo Mayorga cae noqueado en dos asaltos ante el guatemalteco Lester Martínez

Ricardo “El Matador” Mayorga (32-12-1, 26 nocauts) hizo un ridículo colosal en Guatemala, pues si bien es cierto estaba escrito que perdería ante el debutante guatemalteco Lester Martínez, no se esperaba que apenas durara dos asaltos en el ring. El nica fue noqueado estrepitosamente, castigado sin misericordia, y puesto en evidencia como quien no tiene más qué ofrecer en el boxeo a causa de su edad. No hay duda, a sus 46 años, Mayorga simplemente no existe.

La forma de la derrota fue nefasta. Mayorga básicamente llegó a cobrar los 8 mil dólares de su bolsa a Guatemala: tiró poquísimos golpes y esa furia que descargaba en los tiempos de su juventud quedó engavetada en el cofre de los recuerdos. “El Matador” se convirtió en un corderito, peleó en reversa, utilizando el jab como recurso para detener las embestidas de Martínez, quien mostró algunos destellos de su calidad técnica, ensayando algunos ganchos y cruzados de izquierda.

MUY CASTIGADO

Ante un lleno espectacular, Martínez cumplió con los pronósticos sin sudar demasiado. Su entrenador, el reputado mexicano Nacho Beristáin lo mandó al frente, cambiando drásticamente la estrategia que había anunciado previo al combate. Nada de cautela. Poco le importó al guatemalteco si enfrente tenía a un dos veces campeón del mundo, se adueñó del centro del ring, arrinconó a Mayorga y consiguió lastimarlo terriblemente en solo el primer asalto.

En el segundo round, Mayorga prácticamente no tiró golpes. Solo se dedicó a soportar castigo, y de tantos golpes que recibió el tercer hombre del ring se apiadó de él, deteniendo las acciones. A pesar de la derrota, el público despidió al nica con una lluvia de aplausos, reconociéndole la parte brillante que tuvo en el pasado al ganar dos campeonatos del mundo en 147 y 154 libras.

NO SE RETIRA

Pero la sorpresa de la noche la protagonizó el propio Mayorga al bajarse del ring al decir que no colgará los guantes. “Haré dos peleas más y me voy del boxeo”, señaló a los periodistas que cubrieron el evento. ¡Una locura total! Lo mejor para el excampeón es que definitivamente cuelgue los guantes, es triste ver como terminó su carrera, destruyendo su récord, y acumulando derrotas. Se recordará más su bochornoso final que su brillantez del pasado.

Si Mayorga tiene palabra, tendrá que regresarse caminando de Guatemala a Nicaragua. Al menos eso dijo en las conferencias si no noqueaba a Martínez en el primer asalto. El chapín terminó en pie, “El Matador” fue vapuleado.