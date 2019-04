La pinolera Keyling Casanova ofreció un verdadero recital de valentía y coraje en su pelea contra Nisa Rodríguez de Puerto Rico en la categoría de los 69 kilogramos, durante la jornada de este domingo en el Torneo Clasificatorio Panamericano de Boxeo, que dejó poco para celebrar para la escuadra nacional con cuatro derrotas.

Ya cumplida la misión, con diez boletos alcanzados para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, quedaba ver si los boxeadores nacionales podían caminar más allá rumbo a las medallas.

Este domingo, ante rivales más exigentes, la victoria no apareció para los nacionales que dieron muestras de mucho coraje y determinación.

Casanova deleitó al público presente con su presentación ante una rival que la superaba en tamaño y alcance, perdiendo el combate por decisión dividida.

Kathy Esquivel también ofreció un combate bravo, aunque tropezó por decisión dividida ante Valeria Cárdenas de Costa Rica en los 51 kilogramos.

Scarleth Ojeda (60) perdió por decisión unánime frente a Krisandy Ríos de Venezuela, pese al inicio alentador de la pinolera quien puso en aprietos a su rival obligando al juez del encuentro a aplicarle conteo de protección.

Fredly Ramírez (75) cayó por RSC (réferi suspende el combate) en el segundo asalto ante Naomi Graham de Estados Unidos.

TAMBIÉN CAYERON

Y en la rama masculina, el nica Jimmy Brenes perdió por decisión unánime ante Delante Johnson de Estados Unidos en los 69 kilogramos.

Para este lunes pelean Kevin Vivas (49), Nilo Guerrero (56), Lester Espino (75) y Darwin Rodríguez. De ganar asegurarían medalla de bronce, de perder Nicaragua terminaría su participación en el evento que concluye este 11 de abril.

OMAR BRAVO: “VOY A SEGUIR”

En el rostro de Osmar Bravo (81) no se percibe ninguna huella del golpe con el que Keno Machado de Brasil, lo noqueó en el primer round de su combate, en la jornada del viernes en el Clasificatorio Panamericano de Boxeo, aunque a lo interno es más evidente el golpe emocional.

Osmar solo había sido noqueado una vez en su carrera, y ocurrió en el 2008 en una competencia internacional.

“La verdad no estoy acostumbrado a que me pasen cosas así, esto es boxeo y es algo que puede pasar, pero no estaba preparado para recibir la derrota de esta manera”, aseguró Osmar.

“No estoy contento con lo que pasó, sé que la gente esperaba más de mí, y yo esperaba ofrecer más que esto. Mi plan es cerrar mi carrera con el actual ciclo olímpico, voy a seguir en los entrenamientos en busca de esa clasificación a Tokio 2020”, aseguró Osmar.