¿Cuánto tiempo le tomaría a Ricardo Mayorga regresar a pie desde Guatemala?

Ricardo “El matador” Mayorga prometió regresar caminando desde Guatemala si perdía la pelea contra el joven Léster Martínez.

El Matador no solo perdió, sino que lo noquearon… en apenas dos rounds y ahora salta la pregunta de si el boxeador estaba consciente de lo que prometía: caminar más de 700 kilómetros.

¿Cuánto tiempo tardaría Mayorga caminando de regreso desde Guatemala a Nicaragua?

Varios sitios especializados en salud física coinciden en que la velocidad promedio de un hombre caminando es de 89.7 metros por minuto, eso equivale a unos 5.3 kilómetros por hora, lo que significa que la travesía de Guatemala a Nicaragua duraría casi 6 días de camino, pero sin descanso.

Claro, nadie caminará 700 kilómetros sin descanso, menos Mayorga, quien ya está sobre los 40 años de edad.

El entrenador cubano de atletismo, Sergio Pupo, dijo a El Nuevo Diario que para cometer un trayecto superior a los 700 kilómetros un cuerpo humano bien entrenado puede aguantar hasta 16 horas de camino por día, para luego tomar un descanso de 8 horas diarias, para reponer energías.

Basado en esto, a Mayorga le tomaría unos nueve días recorrer los más de 700 kilómetros que hay entre Guatemala y Nicaragua, tomándose un descanso de 8 horas al día, y creyendo que el boxeador está bien entrenado.

Pupo considera que desde antes de la pelea era evidente que Mayorga no estaba dispuesto a cumplir su promesa de regresar caminando a Nicaragua, debido a que para lograr tal hazaña se requiere de preparación previa y de una logística muy costosa económicamente.

“Yo no creo que él sea una persona sería con los entrenamientos, menos a esta edad, necesita una logística que es carísima por seguridad y otras cosas como paramédicos, alguien que lo guíe, alimentación, calidad de indumentaria… Sabiendo que iba a perder, si quería hacer una promesa seria, debió haber destinado algunos recursos o logística”, expresó el entrenador de atletismo.

Desde que perdió en dos rounds ante un boxeador novato, de Mayorga se sabe poco o nada, y hasta el momento nadie lo ha visto caminando desde Guatemala a Nicaragua.

Un hombre de falsas promesas

La de este sábado no es la única promesa que ha hecho Ricardo Mayorga previo a sus combates y que posteriormente no cumplió, a continuación algunas de las más emblemáticas.

Con Félix “Tito” Trinidad

Ricardo Mayorga peleó contra el puertorriqueño el 2 de octubre de 2004. Previo a la pelea, el nicaragüense prometió noquearlo.

De inmediato calentó el ambiente al declarar que iba a derribar a su rival, y aseguró que “pega como niña”.

Incluso, durante la pelea Mayorga bajó la guardia y dejó que Trinidad lo golpeara, terminando el combate en nocáut técnico a favor del caribeño.

Con Oscar de la Hoya

“El Matador” enfrentó a Oscar de la Hoya el 6 de mayo del 2006 en un combate en el que el nicaragüense perdió el campeonato del mundo de las 154 libras del CMB.

Como en la mayoría de sus combates, Mayorga prometió derrotar a su rival por la vía del nocáut, incluso expresó “no le quiero ganar, no lo quiero noquear, lo quiero matar”, y agregó: “yo no juego con muñecas como Oscar, no me escondo bajo las faldas de mi mamá”.

Mayorga cayó noqueado… como un muñeco de trapo.

Con Miguel Cotto

El pugilista nicaragüense de origen granadino peleó contra el boricua Miguel Cotto el 12 de marzo de 2011, ahí nuevamente salió a relucir el arsenal verbal de Mayorga.

“Lo voy a noquear en cuatro asaltos. He visto todas sus peleas en los últimos meses. Está golpeado y cuando termine con él se va a retirar”, expresó “El Matador” en la rueda de prensa que se celebró en Nueva York.

“Mis pantalones son más altos que Cotto. Yo voy a ser el hombre y Cotto la mujer. Todo Puerto Rico va a vestirse de negro para tu entierro, en tus ojos veo que tienes miedo”, afirmó.

Al final, Cotto venció por nocáut técnico a Mayorga en el round 12 de la pelea.

Con Shane Mosley

En la última conferencia de prensa previa al segundo combate entre Mayorga y Mosley, en agosto de 2015, el boxeador nicaragüense le tocó el trasero a la novia de Mosley y se armó una trifulca de empujones entre el peleador estadounidense y el pinolero.

“Tengo la ventaja sobre Mosley. Hace 8 años (27 de septiembre de 2008), enfrenté a Mosley sin entrenar, cuando él estaba fuerte y en su apogeo, todo peleador que tiene derrotas aprende, se vuelve inteligente. Disfruto peleando, esta es mi pasión, es como un pasatiempo, siempre fumo y jodo, pero corro. Voy a demostrar mis condiciones físicas”, dijo Mayorga, quien posteriormente fue noqueado en el sexto asalto del combate.

Con René “Level” Martínez

Ricardo Mayorga incursionó en el mundo de las Artes Marciales Mixtas en 2013 y enfrentó al luchador cubano René Martínez.

En la ceremonia de pesaje, un día antes de la pelea, el nicaragüense se comprometió a derrotar a su rival en el primer asalto y por la vía del nocáut.

Otra vez Mayorga no pudo cumplir lo que prometió y regaló al público una de sus frases más recordadas.

“Pido perdón, Nicaragua, pido disculpas, todavía me falta aprender un poco más, lo siento, les fallé a toda la gente, por favor comprendan, me fallé a mí mismo, yo mismo estoy encachimbado (molesto), tengo los huevos, pero no la experiencia”, señaló Mayorga después de ser derrotado.

A pesar de sus continuas derrotas, Mayorga anunció que aún no se retira del boxeo, sino hasta que haga dos peleas más.

¿Quiénes estarán dispuestos a guantear con Ricardo Mayorga?