Henry Urbina: “El equipo ha conseguido tener estabilidad en todos los aspectos”

Henry Urbina, director técnico del conjunto Walter Ferretti, afirma que alcanzar la cima del Torneo Clausura de la Liga Primera no es algo que obsesione al equipo que él conduce y que se ubica en el segundo puesto de la tabla con 29 puntos, tan cerca del líder Real Estelí (30) que hasta podría tocarle el hombro.

El Ferretti fue uno de los grandes ganadores en la jornada 13, en la que derrotó 3-0 al Chinandega FC, con lo que alcanzó su noveno triunfo de la campaña, en la que además cuenta con dos empates y dos derrotas.

“Estos resultados son producto del proceso que iniciamos desde la temporada anterior en la que renovamos el equipo, con nuevos jugadores que en ese momento no pudieron dar resultados, pero que ahora aportan significativamente a la solidez, en cuanto al trabajo táctico. El equipo ha conseguido tener estabilidad en todos los aspectos”, señaló Urbina, estratega del club rojinegro.

“Nuestro objetivo principal siempre ha sido clasificar a la siguiente ronda, por lo que la cima no es un reto que nos haga perder la cabeza buscándolo de una vez. No nos enfocamos en que estamos a un punto del primer lugar, si no en ir avanzando paso a paso, eso nos ha dado resultado”, señaló el timonel del equipo capitalino.

Así marcha el clausura

Estelí es líder de la tabla con 30 puntos en su cuenta, luego de haber doblegado 2-1 al CD Ocotal. En otros resultados, Diriangén venció 1-0 a la UNAN-Managua, Real Madriz sorprendió al Juventus, al imponerse 3-0 y el duelo entre el ART Jalapa y el Managua FC terminó empatado 2-2.

Los Leones Azules (25) están en tercero, luego se ubican Diriangén (24), Juventus (17), CD Ocotal (16). Arañando la zona de repechaje está el Real Madriz (14) y más atrás se ubican ART Jalapa (11), Chinandega y la UNAN-Managua (8).