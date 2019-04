Cuota de boxeadores nicas clasificados a Lima 2019 podría ser menor

Nicaragua cerró este martes su participación en el Torneo Clasificatorio Panamericano de Boxeo, con dos medallas de bronce en una actuación en la que se ganaron 11 combates y se perdieron otros 15.

Con los choques de Kevin Vivas en la división de los 49 kilogramos y Darwin Rodríguez (+91) este martes, Nicaragua vio caer el telón de su participación en el evento que realizará sus encuentros finales este miércoles.

Vivas, quien era una de las principales cartas de la escuadra nacional, sucumbió en semifinales por decisión unánime ante Yuberjen Martínez de Colombia, en un combate de mucho intercambio de golpes y que terminó con una decisión adversa para el nica, pese a su buen desempeño en el cuadrilátero.

“No estoy de acuerdo con el resultado, no sé qué pelea vieron los jueces, yo siento que hice todo para ganar, pero ni modo, en los Juegos Panamericanos me voy a desquitar con la medalla de oro”, apunto Vivas tras el combate.

Por su parte, Darwin Rodríguez tampoco pudo cambiar su medalla de bronce, al caer por abandono en el segundo asalto ante Dainer Peró de Cuba.

“Mi rival no me dio ningún golpe de consideración, pese a eso mi esquina decidió parar el combate en el segundo asalto. A pesar de todo me siento satisfecho por mi actuación”, detalló Darwin tras el pleito.

La actuación en números

De manera general, los 15 representantes nacionales lograron 11 éxitos y registraron 15 derrotas.

La cuota inicial de diez peleadores clasificados a Lima 2019 podría reducirse por la opción que tiene Perú de siete cupos sembrados, cuatro para varones y dos para mujeres, lo que podría afectar en particular a dos peleadoras nacionales.

“Todavía tenemos que esperar a ver qué decide Perú, con esto de los cupos a los que tiene derecho por ser país sede de los Juegos Panamericanos. Hay atletas nuestras que se podrían ver afectadas en el caso de las categorías de los 60 y 69 kilogramos”, detalló Pedro Nieves, entrenador cubano de la escuadra nacional.

El Clasificatorio Panamericano de Boxeo entregaba ocho cupos por categoría para las quince divisiones en contienda, diez de varones y cinco de mujeres. Aunque Perú tenía derecho a siete cupos sembrados, cinco de varones y tres para mujeres, por lo que algunas divisiones entregarían nada más siete boletos.

Así les fue

En lo que respecta a la actuación de los clasificados, Kevin Vivas registró dos victorias con una derrota, al igual que Darwin Rodríguez y Jimmy Brenes (69), aunque este último no pudo acceder a la medalla por la cantidad de boxeadores en su división, en la que habían 23 combatientes.

Del grupo de clasificados, Kathy Esquivel (51), Lesther Espino (75), Nilo Guerrero, Keyling Casanova (69) y Keylin Reyes (57) registraron balance de 1-1 en ganados y perdidos.

En lo que respecta a Scarleth Ojeda (60) y Fredly Ramírez (75), ambos terminaron sin victorias en sus combates. Scarleth logró boleto al quedar sembrada en ronda de cuartos de final, en tanto Fredly avanzó porque en su división solo habían ocho peleadoras.

Sin victorias terminaron Erick Lanzas (64), Greyvin Mendoza (60), Josué Hernández (52), Osmar Bravo (81) y Jeffrey González (91).