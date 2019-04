Alexander Espinoza, ranqueado mundial, pelea contra Martín Díaz en Ciudad Sandino

Alexander Espinoza, ranqueado número 8 en la categoría 118 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), enfrentará a Martín “El Gato” Díaz la noche de este sábado en Ciudad Sandino, donde Búfalo Boxing organizará el evento. No hay título regional en juego, pero sí el prestigio de Alexander, un peleador que gusta por su boxeo técnico, elegante y fajador, y que permanece a la espera de una oportunidad de título mundial.

Ha pasado un año y dos meses desde que Alexander enfrentara y perdiera ante el ruso Mikhail Aloyan por decisión dividida. A pesar del resultado adverso en el papel, por la exhibición que dio el nica, sus bonos de proyección crecieron. Se habló de una revancha inmediata con Aloyan, la cual nunca llegó; posteriormente hubo conversaciones para que Espinoza retara al filipino Reymart Gaballo por el cetro interino de la AMB, no obstante, el duelo no se concretó.

LA META

El objetivo de Alexander es ganar esta noche de forma convincente, regresar al gimnasio el lunes y esperar que sus manejadores le consigan una pelea importante, posiblemente en Japón contra un ranqueado mundial. Esa es la idea, según el peleador, que afirma le cuesta encontrar rivales que quieran enfrentarlo en su peso en Nicaragua.

“Hay peleadores que no aceptan enfrentarme, eso ha provocado que esté inactivo a pesar de mantenerme entrenando en el gimnasio, a veces hasta me aburro de tanto entrenar. Por ejemplo, Aloyan y Gaballo no quieren saber de mí, consideran que es un riesgo enfrentarme. Estoy esperando una buena oportunidad en el extranjero.”, dijo Espinoza.

“El Supernova” tiene foja de 17 victorias (8 nocauts), una derrota y dos empates. Díaz, su rival, posee un record de 15 éxitos, 8 descalabros y un pleito igualado.

Más combates

En otros combates, Yader “Chocolate” Cardoza se medirá a Alexander Taylor en 122 libras a 8 asaltos. En pleito de peleadores experimentados, Moisés Olivas intercambiará metralla con Eliecer Lanzas en 135 libras. Otro combate interesante es el de Julio Laguna ante el veterano Moisés Castro en 140 libras. Juan González buscará el triunfo ante Daniel Mendoza, mientras que el debutante Santos Reyes peleará con Juan Santana.

La velada se celebrará en la Plaza Padre Miguel, de Ciudad Sandino, con entrada gratis.