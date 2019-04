Zidane se muestra cauteloso ante la reforma de la Liga de Campeones

El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane, ganador de las últimas tres Ligas de Campeones, mostró este domingo cauteloso ante la reforma del mayor torneo continental de clubes, asegurando que es "magnífico" que clubes pequeños puedan participar en el torneo.

"Ante todo, no sé qué va a pasar. Se habla mucho de ello", comenzó diciendo el técnico francés al ser cuestionado por la reforma que estudia la UEFA y los clubes europeos a partir de 2024.

"Para los (clubes) pequeños, es ciertamente más complicado poder jugar la Liga de Campeones" si se aplica la reforma tal como está planteada.

"A mí me parece simpático cuando la juegan, siempre lo he pensado. Vivir un momento como ese, para aquellos que no la juegan con regularidad, o que la juegan una vez en la vida, es magnífico", añadió Zidane en conferencia de prensa antes del partido de LaLiga del lunes contra el Leganés.

Según diferentes medios, el proyecto de renovación busca que en la temporada 2024 la fase de grupos de la Liga de Campeones se dispute con cuatro grupos de ocho equipos, en lugar de los ocho grupos de cuatro equipos actuales y los seis primeros clasificados de cada llave se clasificarían automáticamente para la siguiente edición, independientemente de los resultados en los campeonatos nacionales.

Eso, de facto, provocaría una especie de liga cerrada en la que los grandes beneficiados serían los clubes más poderosos de Europa, como el Real Madrid, al tener prácticamente asegurada su participación en el mayor torneo europeo de clubes y, sobre todo, el más lucrativo.

Zidane precisó no obstante que era su "opinión personal". "Como en el fútbol siempre hay ganas de progresar, de hacer avanzar las cosas... Sí, pero hace falta un equilibrio".

El Real Madrid, equipo más laureado de Europa con 13 ocasiones de la Champions, ya está eliminado de la presente competición, en la que sólo queda un representante español (Barcelona) después de haber dominado el torneo en las últimas temporadas.

La Premier League, en cambio, cuenta con cuatro de los ocho cuartofinalistas (los dos Manchester, Tottenham y Liverpool).

"No creo que el ciclo ganador de los clubes españoles se haya acabado", indicó el francés, quien por otra parte se felicitó del trabajo de los técnicos extranjeros para hacer evolucionar el fútbol inglés, como el español Pep Guardiola, el argentino Mauricio Pochettino o el alemán Jürgen Klopp.

El inglés "es un fútbol que progresa y no me extrañaría ver ganar a los clubes ingleses, sus entrenadores aportan algo nuevo, su experiencia a su fútbol. Creo que eso es positivo para ellos. Pero no creo que el fútbol español pierda su plaza".