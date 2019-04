“Chocolatito” pelearía en junio y descarta a Khalid Yafai como su rival

Los púgiles y adiestradores que ven entrenar día a día a Román “Chocolatito” González en el gimnasio Róger Deshón, dicen que el tetracampeón ha recuperado su estado de forma.

Las dudas sobre la recuperación de su rodilla derecha tras ser sometida a una cirugía en el menisco se han disipado. Winston Guerrero, la actual promesa del boxeo nica y principal sparring de Román en esta etapa de rehabilitación, asegura que el número uno libra por libra del mundo “está fuerte en su golpeo”.

González se alista para regresar al ring, posiblemente en la tercera semana de junio en California. En los próximos días, desde Estados Unidos, al tetracampeón le estarían confirmando su rival, uno a la medida que le sirva para salir de la inactividad y recuperar la confianza.

“Me he sentido bien”, afirma Román en palabras breves al ser consultado sobre sus entrenamientos. A González se le ve más suelto en el gimnasio, aunque tomándose con prudencia y calma el asunto de su recuperación. Donde más se ha exigido es en los sparrings con el prospecto Guerrero, un peleador que parece la versión juvenil del “Chocolatito” y que podría ser el sucesor de su trono si mantiene el enfoque.

¿Es real la posibilidad que peleés en junio?

Es posible, no se sabe dónde ni contra quién; pero estoy entrenando para estar listo. Me he sentido bien y contento por el buen trabajo que estoy haciendo en el gimnasio.

¿Qué ha sido lo más difícil de este largo tiempo de inactividad?

Nada, me siento feliz porque estoy bien de la rodilla y en genaral me siento saludable. Mi familia está tranquila y todo bien.

¿Existe una posibilidad que peleés contra el ganador del combate entre Juan Francisco Estrada y Srisaket Sor Rungvisai?

No tengo pensado una revancha con ellos, solo quiero desearles lo mejor y muchas bendiciones. Sé que harán una gran pelea y espero que gane el mejor.

¿Cuál podría ser el siguiente paso en tu carrera?

Posiblemente una pelea preparatoria.

¿Por el momento queda descartado enfrentarte al inglés Khalid Yafai?

Exactamente, así es.

Román no pelea desde el 15 de septiembre del 2018 cuando noqueó a Moisés Fuentes en Las Vegas. Esa victoria se dio tras un año de inactividad, como consecuencia de la durísima derrota sufrida contra el tailandés Srisaket Sor Rungvisai por nocaut. En diciembre del 2018, HBO programó a González para despedirse de las transmisiones boxísticas, no obstante, el púgil sufrió una lesión durante su campamento en Coachella, California, y se canceló el combate contra Pedro Guevara.