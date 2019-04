Estos falsos Yanquis

Imposible incluir las bajas por lesiones en las consideraciones previas al levante de telón en una temporada de Grandes Ligas. Ese ha sido uno de los factores que más altera las evaluaciones, sobre todo, cuando ocurren en momentos decisivos en los últimos meses de actividad. Pero, ¿quién dice que el inicio de campaña no puede ser decisivo? ¡Cuántas batallas por el banderín no se pierden por un juego de distancia! Una alineación yanqui con Brett Gardner de tercero, Clint Frazier de cuarto y Mike Touchman de quinto, agregando a Gio Urshela en la antesala, Tyler Wade en el short, Thairo Estrada entrando como emergente a tocar pelota para sacrificarse y Mike Ford preparándose para entrar en acción, obliga al público a preguntarse ¿Y estos Yanquis de dónde salieron? Es cierto que este equipo raro, que acaba de perder al estelar Aaron Judge sin retorno programado, gana cinco de sus últimos seis juegos, pero contra rivales pequeños, lo cual disimula las heridas, aunque no las manchas de sangre. Recuerden que fueron barridos por los Astros, un adversario de verdad.

Tantos exraños flotando

La lista de peloteros en la sala de “cuidados” no todos necesariamente intensivos, es amplia, encabezada por tres artilleros que son capaces de conectar unos 120 jonrones y empujar más de 300 carreras: Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Didi Gregorius. El cácher Gary Sánchez está por regresar a la trinchera, Troy Tulowitski ha sido limitado a cinco juegos, Michael Andujar solo visto tres veces, Aaron Hicks revisado día a día, y bajo la lupa, el “as” de la rotación Luis Severino, Greg Bird, Dellin Betances y Jacoby Ellsbury. Eso permite que Mike Touchman, sin jonrones en 52 juegos durante 2017 y 2018 con los Rockies, se coloque en el círculo de espera en ese estadio de casi mil quinientos millones de dólares, conectando 3 jonrones empujando 8 carreras. Ahí tienen a Urshela apareciendo en los box scores 13 veces en 21 juegos, y Tayler Wade, quien ha estado en el campo corto en 11 ocasiones. Sólo Gleyber Torres, Luke Voit, D. J. LeMahieu quien está saliendo de un slump, el veterano Gardner con un pobre promedio de 227 puntos, y Clint Frazier, bateador de 339 en average con 6 jonrones y 17 empujadas son peloteros identificables.

El picheo más o menos

Con nuestro Jonathan Loáisiga atento para volver a golpear las puertas del staff, los Yanquis no disponen de un picheo firme. El máximo ganador con balance de 3-1 y 2.37, es Domingo Germán, un dominicano de 27 años tratando de establecerse después de dos intentos fallidos en el 2017 y 2018. Lo de Sabathia en dos inicios con 1-0 y 0.00 en 10 entradas es alentador, pero se trata de un veterano expuesto a múltiples riesgos con su rodilla derecha; en tanto, con 2-2 y 43 ponches en 29 entradas, James Paxton da la impresión de poder responder a las expectativas, mientras el japonés Masahiro Tanaka trata de transmitir confianza con 2-1 y 2.76…El que preocupa grandemente es J. A. Happ, con 0-2 en cuatro inicios, en tanto Luis Cessa, sin rescates porque no ha tenido oportunidad, registra 1.93 en cinco apariciones recorriendo 9 y un tercio.

El único con juegos salvados, es Aroldis Chapman con un total de 3, ponchando a 11 en 8 episodios y 2.25 en carreras limpias. Iniciando serie de cuatro con los Angelinos, antes de enfrentar tres veces a los Gigantes, los Yanquis esperan que su brigada de emergencia pueda seguir batallando entre tanta incomodidad.