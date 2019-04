Retando a Goliat

Los Celtics de Boston, el equipo de más historia en la NBA, capaz de ganar 11 títulos entre 1957 y 1969, la época de esplendor y grandeza de Bill Rusell, incluyendo 8 consecutivos, han barrido sin excederse a los Pacers de Indiana, que sin Victor Oladipo se vieron indefensos. Quizás con él se hubiera evitado la barrida, no la eliminación. Eso estaba escrito, como también el avance de los Bucks, obviamente tan amplios favoritos para borrar del mapa de los Play Off a los Celtics, como Goliat frente a David, y no se cree que los de Boston tengan suficientes piedras y huleras para provocar un milagro. La diferencia entre ellos de acuerdo con las cifras es grande: el equipo de Milwaukee, único ganador de 60 juegos, perdió 22, en tanto, los Celtics registraron balance de 49-33, terminando tercer lugar en su zona detrás de Raptors y Sixers.

Bucks, equipo impacto

Para poder retar a Milwaukee hay que marcar más de 120 puntos por juego. Los Pistons no ofrecen la resistencia requerida para una buena medida de la profundidad atacante de los Bucks, pero pudo observarse que sin ir a fondo, el equipo de Antetokounmpo registró 121, 120 y 119 puntos consecutivamente en los tres primeros duelos pendiente el remate. No se puede negar que Boston tiene hombres para fajarse con Kyrie Irving, Al Horford, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Marcus Morris y Terry Rozier, pero Milwaukee no da respiro. Además de ser un incansable canastero con una llamativa facilidad de penetración, Antetokounmpo es un excepcional atrapa rebotes y generador de contraofensivas. Sin importar cómo se abran paso Raptors y Sixers, uno ve a los Bucks por todo lo que han hecho, ganando el Este y llegando a la final de la NBA contra Warriors o Rockets, el sobreviviente en semifinales del Oeste.

El tiempo pasa

Con tanta grandeza atrás en los últimos 32 años, desde que vencieron a los Rockets de Hakeem Olajuwon en 1986, aprovechando el liderazgo de Larry Bird, los Celtics solo han conquistado una corona de la NBA en el 2008, imponiéndose a los Lakers de Kobe Bryant, Pau Gasol y Lamar Odom. Esos Celtics contaban con el gladiador Paul Pierce, Rajon Rondo, Kevin Garnett, James Posey y Ray Allen…Los cálculos previos giraron alrededor de una fiera batalla entre Celtics y Raptors, la cual no ocurrió en la cerrada división de la Conferencia del Este. Así que todo hace indicar que los de Boston no podrán frenar el avance al galope de estos Bucks hacia la final, con el empuje de Eric Bledsoe, Khris Middleton, Brook Lopes y George Hill, a la orilla del líder Antetokounmpo.