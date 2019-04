Junior Téllez, a un triunfo de hacer historia

Tras impactar en la edición 58 de la Serie del Atlántico, guiando al equipo de Corn Island al título, con una soberbia actuación, en la que ponchó a 13 bateadores de Bluefields durante el juego definitivo, el lanzador Junior Téllez debutó en el beisbol nacional a los 18 años en el 2009, vistiendo el uniforme de la Costa Caribe. Para entonces, nadie imaginó, ni siquiera él mismo, que 10 años después estaría a solo un triunfo de convertirse en el lanzador número 18 que alcanza las 100 victorias en la pelota casera.

El próximo fin de semana, Téllez se encargará de abrir el tercer duelo de la serie entre Los Leones de León, su actual equipo, y los Naranjeros de Chinandega. De salir airoso, Junior será el sexto leonés en arribar al centenar de victorias, tras Asdrudes Flores (169), Barney Baltodano (151), Freddy Corea (140), Epifanio Pérez (133) y Marvin Zelaya (119).

Así llegó a primera división

Antes de ser el lanzador establecido y hasta miembro de selección nacional que es ahora, Junior Téllez atravesó serias dificultades para debutar en el beisbol pinolero. “Yo siempre soñé con llegar al beisbol de primera división y quería hacerlo con León, pero nunca se me dio la oportunidad”, cuenta el carabinero, en quien se hizo efectivo aquel viejo dicho que afirma que “nadie es profeta en su propia tierra”.

Al mirar que las puertas se mantenían cerradas en su ciudad natal, Téllez tomó una decisión que le cambió la vida. “Recuerdo que a finales de 2008 me ofrecieron un salario de 4,000 córdobas mensuales, más alojamiento y una oferta laboral por aparte para jugar en una Liga Mayor “A” con un equipo de Corn Island. Pensando en mi futuro acepté la propuesta y me fui a la Costa Caribe”, cuenta Junior.

Luego le llegó la oportunidad de jugar en la Serie del Atlántico, donde fue visto por Davis Hodgson, uno de los hombres que más sabe de beisbol en Nicaragua. El encuentro se dio tras la gran final entre el equipo de Corn Island y el de Bluefields, un duelo que terminó 2-1 a favor de los isleños. “Recuerdo que ese día el estadio Glorias Costeñas estaba lleno a reventar, y cuando finalizó el partido, Davis Hodgson se me acercó y me preguntó que si quería pertenecer a un equipo de primera división. No dudé en contestarle que sí y de inmediato me dijo que ya era parte de la Costa Caribe”.

Se estableció

Junior Téllez, cuyo debut fue como abridor ante los Toros de Chontales, tuvo récord de tres victorias con cuatro derrotas en su primera campaña con el equipo caribeño. Su primer año de 10 o más triunfos fue en el 2011, cuando ganó 11 veces. En el 2014 saltó a 18 éxitos y siguió con 11 en el 2015, 16 en el 2016 y 13 en el 2017, que fue su último año con la Costa Caribe, equipo con el que totalizó 92 éxitos.

En el 2018, a servicio de los Leones de León, solo ganó cuatro juegos, y en lo que va de la actual temporada lleva tres, con lo que suma 99 victorias.

“Nunca imaginé aproximarme a los 100 triunfos”, dice Junior, agregando que cuando lo consiga “será un momento especial que quiero disfrutarlo con la gente de León, con mis padres y mis dos hijas”.