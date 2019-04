Jonathan Loáisiga conquista su primera victoria del 2019 y luego es enviado a Triple A

En su tercera aparición de la actual temporada con los Yanquis de Nueva York y la primera como relevista, el derecho nicaraguense Jonathan Lóaisiga lució tan dominante como las proyecciones sobre su talento lo indican. Considerado el prospecto número uno del picheo de la organización neoyorquina, el diestro pinolero completó la noche de este miércoles un relevo de tres episodios sin carreras, lo que sumado al oportuno despertar del bateo yanqui ante los Angelinos haciendo girar la pizarra a un favorable 6-5, resultó en su primer triunfo del año.

Pese a su categórica presentación de tres innings en los que admitió dos imparables, no permitió carreras, otorgó una base por bolas, ponchó a uno y mejoró su efectividad de 3.86 a 2.70, Jonathan fue regresado anoche mismo a la sucursal Triple A. El movimiento suena ilógico, pero no es así, sobre todo si se toma en cuenta que por su trabajo de ayer Lóaisiga no estará disponible los próximos tres días y como los Yanquis están en medio de una recha de 13 juego consecutivos, decidieron incluir en su lugar a un tirador que sí puedan usar en los desafiós venideros.

SU ACTUACIÓN

El nica entró al duelo de ayer en el sexto episodio y en sustitución del veterano C.C. Sabathia. Para entonces, los Yanquis estaban abajo en la pizarra 5-2. De inmediato empezó a dejar claras sus intenciones de mostrarse dominante y con apenas 10 lanzamientos retiró en fila a tres de los mejores artilleros de los Angelinos: Brian Goodwin, Jonathan Lucroy y Kole Calhoun, quienes fallaron en fly al jardín derecho, roletazo a la primera base y elevado a la pradera izquierda, respectivamente.

En el séptimo, los Yanquis empataron el encuentro 5-5 y en correspondencia a ese respaldo Loáisiga completó la entrada sin permitir carreras, pese a que permitió oar de imparables y regaló una base por bolas. En su último inning de trabajo, el octavo, volvió a su perfil dominante y retiró en orden al futuro Salón de la Fama Albert Pujols, a Goodwin (ponche) y a Lucroy.

En la apertura del noveno los Yanquis premiaron el buen trabajo del nicaraguense fabricando una carrera, ventaja que fue defendida a punta de velocidad por el meteórico lanzador cubano Aroldis Chapman.

ASÍ VA EN LA CAMPAÑA

Luego de dos aperturas, la primera ante los Tigres de Detroit el 03 de abril y la segunda frente a los Astros de Houston el 09 del mismo mes, y su notable trabajo de ayer, Loáisiga presenta un récord de 1-0 con efectividad de 2.70, la cual es resultado de admitir tres carreras limpias en 10 episodios lanzados. En este recorrido ha otorgado seis pasaportes, ha retirado por la vía de los strikes a 10 adversarios y ha recibido siete hits, entre ellos un jonrón.