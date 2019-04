Hilton Tercero y Reinaldo Jiménez prometen una guerra en el ring

El gimnasio Nicarao será el escenario en el que Reynaldo Jiménez y Hilton Tercero se enfrentarán en un combate pactado a 6 asaltos en 130 libras, y que será el pleito estelar de una cartelera organizada por la promotora Pinolero Boxing.

Para Tercero, que de la mano de Wilmer Hernández ha hilvanado un récord de 5 victorias y 2 derrotas, será la primera vez que asuma la estafeta de estelar en su joven carrera. “Me siento genial de ser estelar, una bendición que se la agradezco a Dios y a Marcelo Sánchez. He hecho un buen trabajo con mi entrenador Wilmer Hernández, quien es el hombre que más me apoya, ahora solo me resta demostrar mi esfuerzo arriba del ring”, dijo Tercero.

La experiencia estará de parte de Jiménez. Es un muchacho más curtido en el boxeo profesional con un total de 12 combates, en los que ha cosechado 8 triunfos y 4 derrotas. “Habrá fuego en el ring, sé que Tercero viene bien preparado, pero yo traigo excelentes condiciones. Nadie es favorito, creo que cada uno hará el trabajo correspondiente con el fin de llevarse la victoria. Estoy obligado a demostrar que puedo triunfar en esta pelea aunque no tenga entrenador de cabecera”, dijo Jiménez.

Más combates

En la pelea semiestelar, Héctor Torrez cruzará disparos con Engel Gómez en 112 libras. Torrez, apodado “El Puma” y originario de Matagalpa, ha tenido un gran inicio en el boxeo profesional al sumar 5 triunfos sin reveses, con 3 nocauts. Enfrentará a un Gómez también invicto con 6-0 y 3 éxitos por la vía rápida.

Por otra parte, hay que ponerle mucho ojo al accionar del invicto Giovanny Gutiérrez, quien presenta una foja de 6-0 (5 nocauts). Su boxeo agresivo debe conducirlo a un triunfo sin problemas sobre su rival Bayardo Ramos. El pleito se pactó en las 125 libras con una de tolerancia.

En otros combates, Milton Rivas intercambiará metralla con Jonás Castillo, Natanael Rocha se medirá a Erison Lindo.