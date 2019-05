Félix Alvarado quiere ser un “rayo” en su primera defensa

Dispuesto por demostrar su calidad y a escribir su propia historia llena de gloria, así se encuentra Félix “El Gemelo” Alvarado, quien está en la recta final de su preparación de cara a su primera defensa del título de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), este 19 de mayo ante Reiya Konishi en Kobe, Japón.

Alvarado se repite hasta el cansancio: “no quiero ser campeón de una sola defensa”, y por eso la entrega y dedicación que le ha puesto a los entrenamientos, se salen del marco habitual mostrado por algunos campeones pinoleros en la primera defensa de sus títulos.

“Estamos por terminar la preparación, la que he tomado con la responsabilidad que se debe para una pelea de título mundial. Estoy listo y ansioso porque llegue la fecha de ese combate. Yo no quiero ser un campeón de poco tiempo, al contrario, quiero demostrar mi calidad; y comprendido que es en las defensas de los cetros donde se ve la calidad de los verdaderos campeones”, afirmó Félix.

“En cada pelea siempre trato de mejorar, esa es la mentalidad que me ha inculcado mi entrenador Luis Cortez. Ahora que he contado con el apoyo de Wilmer Hernández en mi preparación afiné algunos aspectos de mi técnica, pero, sobre todo, trabajamos en realizar combinaciones más rápidas”, detalló el campeón pinolero.

Afinan detalles

“Ya solo estamos trabajando la velocidad y afinando algunos detalles en el guanteo. Al inicio trabajamos bastante la fortaleza, la condición física y la técnica. Ahora solo estamos trabajando en mantener el peso. Gracias a Dios me mantengo cerca de la categoría, así que no tendré problemas a la del pesaje”, detalló el campeón pinolero de las 108 libras de la FIB, añadiendo que se ha mantenido próximo a las 115 libras.

Konishi se presentará al combate contra Félix Alvarado con un registro de 17 victorias (7KO) y una solo derrota. La última pelea del japonés fue el 1 de diciembre de 2018 cuando venció por la vía rápida a Richard Rosales de Filipinas.

“Mi rival es un guerrero”

“Sé que mi rival es un gran peleador, un guerrero al que le gusta pelear adentro, así que por su estilo y el mío sé que será un gran choque. Yo me he preparado para una pelea dura, en la que debo desempeñarme con inteligencia y estar atento a los aspectos de los que puedo sacar ventaja. Sé de la calidad de mi rival, y por eso me he preparado a conciencia”, aseguró Alvarado.

El nica parte el 11 de mayo rumbo a Japón, esperando que su itinerario de viaje no sea tan cansado como el que le tocó realizar cuando fue en busca de la corona de la FIB a Filipinas.

“Sé que es un viaje un poco largo. Todavía no me han confirmado el itinerario, pero me adelantaron que podría ser de Nicaragua a Guatemala y luego a Panamá, desde donde saldríamos a Ámsterdam para luego viajar a Japón. No me gusta esa ruta, pero hay que esperar que confirmen lo del viaje”, detalló Alvarado, quien cuenta con 34 victorias (30 KO) con dos derrotas.