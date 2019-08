Los Indios amputados

Aunque el Bóer está clasificado para la Final y sólo completará calendario en los próximos once días, existen ligeros temores por las “amputaciones” que adolece el conjunto a las puertas del clásico de la LNBP.



La primera mala noticia fue el golpe que sufrió el patrullero Vincent Palmer en el último juego del equipo el 30 de diciembre, y tras el anuncio de que estará fuera de circulación durante 15 ó 20 días, podría contarse con él durante la Final del torneo, que inicia el 15 de enero.



Palmer estaba en un excelente momento ofensivo, al punto de ubicarse como el séptimo mejor bateador del torneo, con .297 y no se puede prever cómo regresará al terreno de juego. Ojalá sea tan bien a como sucedió el 19 de diciembre, cuando volvió jonroneando.



Pero no sólo Palmer preocupa. Otros artilleros claves, como Clyde Williams y Raúl Marval, están en rehabilitación. Williams tuvo problemas en la cadera y Marval se torció un tobillo al fildear un batazo difícil. Se espera que en estos días ambos tomen oportunidades para desentumirse y alcanzar el esperado nivel de competencia.



La otra preocupación se centra en el cubano Amaury Casañas, quien jugará sus últimos tres partidos del campeonato, tras recibir notificación de los Cardenales de San Luis para que no siga jugando y atienda otros proyectos que existen para él. Casañas es uno de los mejores patrulleros del equipo, además de que está rindiendo ofensivamente. Batea .369, por 31 hits en 84 turnos, en los que empuja 12 carreras. Es un excelente quinto o sexto bate y muy buen fildeador, que puede hacer falta en los momentos cumbres.



Afortunadamente, el manager Lourdes Gourriel está dándole oportunidad a los peloteros de reserva y muchos han respondido, como Dwight Britton y Reymundo Leytón, pero no tienen la misma incidencia que los cuatro artilleros mencionados.



De momento, los Indios están “amputados”, pero afortunadamente tienen el tiempo a su favor.



Hoy se reanuda el campeonato de la Liga Profesional, en que el Bóer se medirá al San Fernando en el Estadio Nacional y Chinandega recibirá al León. Fieras y Tigres disputan el segundo boleto a la Final y cada desafío es vital.