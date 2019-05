Canelo Álvarez no le teme a los “milagros” de Daniel Jacobs

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez no le teme al espíritu combativo del estadounidense Daniel “The Miracle” Jacobs y se reportó listo para seguir haciendo historia en el boxeo este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El púgil jalisciense (51-1-2) expondrá sus títulos medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mientras que Jacobs (35-2) hará lo mismo con el fajín de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en un duelo de unificación que eclipsa nuevamente la tradicional cartelera que conmemora el 5 de mayo en Estados Unidos.

Álvarez regresa a la categoría de los medianos, luego de vencer al británico Rocky Fielding, en la división de las 168 libras en diciembre en Nueva York para su tercer cinturón en una categoría diferente.

Jacobs (35-2), por su parte, es conocido por ser un peleador muy aguerrido que ha tenido batallas ante otros grandes campeones como el mismo Gennady Golovkin. No obstante, las guerras más fuertes las ha ganado fuera del ring, concretamente al superar un cáncer, lo que le mereció el apodo de “The Miracle”.

“Canelo es el mejor peso mediano del mundo y Jacobs es el mejor contendiente de la actualidad. Enfrentarlos simplemente nos lleva a responder a la pregunta sobre quién es el mejor de la división en la actualidad”, dijo el director ejecutivo de Golden Boy Promotions, el exboxeador Óscar de la Hoya.

Todos los reflectores nuevamente se centran en la figura de Álvarez, quien llega como favorito a este combate.

“Soy un peleador que se adapta a cualquier situación. Siempre en el primer asalto cambia todo. Daniel (Jacobs) me dará la pauta para el combate en el primer round”, resumió el mexicano, al hablar de su estrategia.

“El mejor canelo”

Y aunque en cada momento habla de sus intenciones de extender su legado, Álvarez sí evita caer en excesos de confianza.

“En el boxeo todo puede suceder. Si lo puedo vencer por decisión o por KO no importa, yo tengo la experiencia. No me importa si mi rival es más chico o es más fuerte, aquí yo tengo la experiencia”, agregó.

“Estoy entrenando con el mejor equipo del mundo. Como siempre voy a dar lo mejor de mí porque esta fecha es importante para los aficionados y porque quiero seguir escribiendo mi historia. La gente verá al mejor Canelo de la historia”, dijo Álvarez a la AFP.

Jacobs sabe que un triunfo ante Álvarez puede catapultarlo a los primeros planos del boxeo. “Estamos a pocos días de una gran pelea y solamente queremos mostrar todo lo que hemos trabajado en este campamento. Esta es la oportunidad por la que he esperado toda la vida”, dijo el neoyorquino.