México se inclina ante el boxeo de Saúl Canelo Álvarez

La historia del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez y su esquina, encabezada por José "Chepo" Reynoso, data desde que el jalisciense tenía doce años y llegó al gimnasio del veterano entrenador con dos pesos en el bolsillo y un cúmulo de ilusiones.

Hoy, esos años de trabajo en conjunto se resumen en múltiples cinturones, el contrato más jugoso con una cadena de televisión y millones de seguidores en México y Estados Unidos.

Y aunque la popularidad de Álvarez se divide entre los que lo consideran "un boxeador demasiado fino" y los que se sienten representados por sus triunfos, para sus entrenadores los logros del Canelo lo van encaminando a convertirlo en un campeón único en su clase, uno que México, aun con su historial de campeones, no ha podido obtener: un peso medio nato.

"Desde que Saúl empezó su carrera lo vimos con las condiciones para convertirse en un peso mediano histórico. Y va camino a eso. Será recordado como el mejor peleador mexicano en esa división", dijo a la AFP Eddy Reynoso, quien se ha convertido en uno de los mentores principales del pelirrojo peleador.

Esto en una categoría que ha sido evasiva para una rica historia de grandes campeones mexicanos, que incluye nombres como los de Salvador Sánchez, Ricardo "Finito" López, Marco Antonio Barrera, Rubén "Puas" Olivares y Julio César Chávez, pero que ha carecido de un campeón destacado en la división de las 160 libras.

"El mejor boxeador del mundo"

Pese a que Oscar de la Hoya y el mismo Julio César Chávez Jr. consiguieron el cinturón en esa categoría, éstos no lograron trascender y sus logros no fueron representativos para la afición mexicana.

"México ha tenido grandes campeones pero no en peso medio. Esa es una categoría en la que no se ha destacado. Canelo será recordado como el mejor mexicano en esa división", agregó el menor de la dinastía Reynoso, quien no duda en asegurar que Álvarez en este momento es el mejor boxeador del mundo antes de que éste se enfrente el sábado en Las Vegas al local Daniel Jacobs por la unificación de los medianos.

"Saúl ha peleado con todo tipo de boxeadores y eso lo convierte en un fuera de serie. No le tiene miedo a nadie. Es un gran boxeador. Puede descifrar cualquier estilo. Tiene quijada de hierro y además la gente lo quiere. Es por eso que será uno de los grandes campeones del boxeo mexicano", señaló a la AFP "Chepo” Reynoso, quien defiende al Canelo como si fuera su padre.

De hecho, Álvarez siempre ha defendido a su equipo como si fuera su familia. "Yo siempre lo he dicho: tengo al mejor equipo del mundo. Es por eso que he logrado las cosas que tengo hasta el momento. Lo mejor está por llegar", dijo.

Álvarez y el clan de los Reynoso han formado uno de los equipos más fuertes dentro del boxeo, un negocio marcado por las frecuentes rupturas como las del mismo Gennady Golovkin y su entrenador Abel Sánchez, quienes decidieron tomar caminos separados por temas económicos.

"Cuando termine mi carrera, todo el mundo hablará de mí como un gran campeón. Por eso yo dejo que todo mundo hable. Yo hablo con mis puños. El resto son puras palabras", concluyó Álvarez.