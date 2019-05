Téllez entra al club de las cien victorias

El lanzador derecho de los leones de León Junior Téllez, ingresó la noche del viernes a los libros históricos del béisbol nicaragüense, tras conseguir ante los Toros de Chontales la victoria número cien de su carrera, con todo y una ampolla que le brotó en el dedo medio de su mano de lanzar.

Téllez, el joven que a sus 18 años saltó en el 2009 de la serie del atlántico, al béisbol de primera división con la Costa Caribe, reveló a El Nuevo Diario que desde que salió a lanzar a las 6:00 pm en medio de un sofocante calor, que cubría el estadio Héroes y Mártires de Septiembre la ciudad de León, ya contaba con el triunfo.

Ni siquiera el calor, ni la ampolla “que me salió desde el tercer inning en el dedo medio de mi mano de lanzar, me quitaron esa seguridad, porque mi esposa y mi hija me dieron fuerza para seguir adelante y no ponerle mente a nada ni a las adversidades, y sumado a esto mis compañeros de equipo me decían que iba a ganar y en el trascurso del juego me estaban animando siempre”, explicó.

Téllez, el orgullo del barrio Rigoberto López Pérez de la ciudad de León, se convirtió en el lanzador número 18 que entra al selecto club de ganadores de cien o más victorias , algo que es catalogado como uno de los logros más emblemáticos del béisbol de primera división pinolero.

El último lanzador que había alcanzado esta cifra era Róger Marín, quien logró esta hazaña el tres de septiembre del 2016, al vencer a León 10x5, un marcador que por casualidades de la vida es similar al triunfo cien que se adjudicó Téllez ante los Toros de Chontales.

La fanaticada de León tuvo que esperar 16 años, cinco meses y un día para poder festejar el arribó de un lanzador al club de las cien victorias, ya que es algo que no lo veían desde el tres de diciembre del 2002, cuando el derecho Germán Espinoza, consiguió aterrizar al centenar de triunfos ante el equipo del Frente Sur con marcador de 3x1.

Téllez necesitó de 2 horas con 39 minutos para dibujar su histórico triunfo y en este período de tiempo lanzó 8 inning en los que permitió 6 hits entre ellos un jonrón solitario de Iván Hernández y admitió tres carreras una de ellas sucias.

El jonrón de Hernández fue en el cuarto inning y puso el marcador 1x0 a favor de los toros, ya que hasta en ese momento los bateadores de León caían mansamente ante los envíos del lanzador Oswaldo Robleto, pero en la conclusión del quinto episodio los felinos le marcaron 3 carreras y lo explotaron con un hit con bases llenas de Norlando Valle.

En la apertura del siguiente episodio los toros aprovecharon un error de Oscar Cortez, para acercarse en el marcador 3x2, pero en el cierre los leones marcaron otras tres anotaciones y sumaron una más en el séptimo y tres en el octavo para poner el juego 10x2.

Téllez estaba dispuesto a lanzar juego completo, pero tras iniciar el noveno innings con base por bola y llegar al límite de lanzamientos, el mánager Sandor Guido, trajo al relevista Fernando Mejía quien tras sacar el primer out, permitió par de imparables que facilitaron otras dos anotaciones de los Toros y tuvo que llegar a su rescate Manuel Medina quien finalizó el juego.

“Cuando cayó el out 27, le di las gracias a Dios por cada una de las victorias y por hacerme feliz por el camino que me abrieron mis padres y mi esposa y mi nueva meta es esforzarme aún más para escalar en la lista de los máximos ganadores del todos los tiempos del béisbol nicaragüense”, afirmó.

Téllez entró a esta temporada con 96 triunfos y en su última salida ante Chinandega, estuvo a cuatro out de conseguir la ansiada victoria número cien, pero el relevo frustró el triunfo.

Con este triunfo el diestro metropolitano se convierte en el sexto lanzador de departamento de León que llega a las cien victorias, algo que no lograron diestros del montículo de esta franquicia como Daniel Miranda, que se retiró con 91 éxitos, Julio Moya que llegó a 64 y el zurdo Orlando Cuevas que se fue con 89.

En las primeras nueve temporadas de su carrera, Téllez consiguió 92 triunfos con la Costa Caribe y a partir del 2018 se trasladó a jugar a su ciudad natal con el equipo de León, “porque este era mi sueño desde niño y cuando me informaron en el 2017 que estaba cerca del récord de la cien victorias me propuse a festejar este momento con la fanaticada leonesa, mis padres, mi esposa y mi hija”, concluyó el diestro de los leones.

Hasta este momento la mejor temporada de Téllez, fe la del 2014, cuando alcanzó 18 victorias por solo tres reveses y una efectividad de 2.00.