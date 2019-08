Mánager de Boston se niega a visitar la Casa Blanca

El dirigente puertorriqueño de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, no estará presente en el tradicional recibimiento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará al equipo en la Casa Blanca este jueves, por la ayuda incompleta de dicha nación a la isla y las políticas al respecto del mandatario.

En un comunicado remitido al diario "El Nuevo Día" de Puerto Rico, el también exjugador indicó que ha adoptado dicha decisión tras "mucha reflexión, consideración y comprensión de mis seres queridos".

"Aunque el gobierno de Estados Unidos ha ayudado, todavía hay un largo camino por delante, esa es nuestra realidad. He usado continuamente mi voz para que los puertorriqueños no seamos olvidados y mi ausencia no es diferente. Por lo tanto, en este momento, no me siento cómodo celebrando en la Casa Blanca", dijo.

"Puerto Rico es muy importante para mí. Durante el invierno pasé mucho tiempo en casa visitando familiares y amigos. Lamentablemente, todavía estamos batallando. Algunos están ausentes de las necesidades fundamentales, otros sin electricidad, y muchas casas y escuelas aún están en mal estado, año y medio después del paso del huracán María", agregó.

A su vez, especificó que se trata de una decisión "personal y que esta no refleja de ninguna manera los sentimientos del resto de nuestra organización. Cada individuo tiene sus propias creencias que deben ser respetadas".

Tras agradecer que el equipo haya respetado su decisión, se declaró "orgulloso" de pertenecer a dicha novena.

El pasado 29 de abril, Cora sugirió que podría ausentarse de la visita tradicional del equipo campeón a Washington, por las políticas de Trump hacia la isla.

Los jugadores David Price, Mookie Betts, Jackie Bradley Jr, Rafael Devers, Héctor Velázquez y el receptor puertorriqueño Christian Vázquez tampoco estarán en la recepción.

Las visitas del equipo a la Casa Blanca después de ganar un campeonato han sido rutinarias desde los años 80.

Pero después de que algunos jugadores de los Warriors de Golden State dijeran que no asistirían a la Casa Blanca con Trump de presidente después de su campeonato de 2017, el Presidente no les invitó. Cora llevó a los Medias Rojas al título de la Serie Mundial en el 2018.