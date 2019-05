“Chocolatito” aceptaría pelear con “El Gallo” Estrada

El calor del mediodía es sofocante en el gimnasio Roger Deshon, pese a esto, Román “Chocolatito” González no baja el nivel de sus entrenamientos, al contrario, el nicaragüense está preparándose como si pronto fuera a pelear.

Aunque asegura que todavía no tiene información sobre su próximo combate, los meses que lleva en el gimnasio ya son evidentes en su físico y hasta sus movimientos simulando un combate se ven más fluidos y precisos, como si ya estuviera listo para volver al ring.

Quizás ese próximo rival sea el mexicano Juan Francisco “El Gallo” Estrada, quien el 26 de abril derrotó a Srisaket Sor Rungvisai por la vía de la decisión unánime, para arrebatarle al tailandés el cinturón de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Ese combate entre “Chocolatito” y “El Gallo” Estrada se maneja todavía en el mundo de las especulaciones, pero el pinolero aparece entre las opciones que tiene el mexicano para la primera defensa de su recién adquirido cetro, incluso, para Román suenan ecos lejanos sobre una tercera edición del choque contra el tailandés, su verdugo en dos ocasiones.

Al consultarle a Román a quién de los dos le gustaría volver a enfrentar, el pinolero aseguró: “Como todo boxeador al que me gustaría enfrentar es al campeón del mundo”.

“Él (Juan Francisco Estrada) tiene sus planes y yo tengo los míos. Si me dan la oportunidad de volver a enfrentarlo está bien, y si no, seguiré buscando una corona por otro lado. Pero por el momento no tengo nada confirmado, sigo en el gimnasio entrenando”, agregó Román.

“Chocolatito” y “El Gallo” Estrada se enfrentaron en 2012, con victoria para el pinolero por decisión unánime, en un combate en el que defendió su cetro de las 112 libras del CMB. Aunque hubo cierta polémica por la decisión y se habló de una posible revancha, los caminos de ambos no se han vuelto a cruzar.

“No hay rival pequeño”

Luego de lo mostrado por el peleador mexicano frente a un rival como Srisaket, al que Román no pudo resolver en dos ocasiones, el tetracampeón pinolero también fue cuidadoso al valorar cómo sería una posible revancha contra el mexicano, crecido por su reciente victoria, más evolucionado como boxeador y en una división en la que las batallas son más duras para el púgil nica.

“Estrada tiene lo suyo como cualquier campeón, no hay que considerar a ningún rival pequeño, todos son buenos. No hay que menospreciar a nadie”, apuntó “Chocolatito”.

Y sobre la magistral presentación de “El Gallo” Estrada para derrotar a Srisaket, Román afirmó: “Fue una excelente pelea, hizo lo que tenía que hacer. La esquina de ‘El Gallo’ sabía que él tenía que moverse bastante y no quedarse mucho tiempo parado, porque podía encontrase con una mano, en resumen, hizo un excelente trabajo”.

Román no pelea desde septiembre del 2018, cuando derrotó por la vía rápida a Moisés Fuentes, además, una lesión en la rodilla derecha del pinolero afectó sus planes de volver al ring.