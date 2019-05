Norman, sigo de pie

Ahí está Norman Cardoze -inolvidable para quienes lo vimos fabricar emociones-, frente a las puertas del Salón de la Fama del deporte pinolero, con unas pulgadas más de estatura consecuencia del estiramiento que produce el orgullo de ser reconcido como un pelotero que hizo historia firmando páginas constantemente. Seguramente siente cómo los recuerdos de sus proezas viajan vertiginosamente del corazón a la cabeza y van de regreso, actualizándose, cobrando vida, mientras él cree rejuvenecer y volver a tomar turno en el punto neurálgico de cualquier juego. Fue en su tiempo, uno de esos jugadores que todos querían tener, con gran proyección, tanto en el San Fernando como en la Selección Nacional, de comprobado crecimiento en eventos internacionales de gran exigencia. ¡Cuánta confianza se le tenía, bateando y fildeando! Un factor de seguridad.

Aquel estacazo.- En beisbol, los jonrones son lo más recordable: el de Mazerowski, el de Kirk Gibson, el de Bucky Dent, el de Joe Carter. Norman tiene muchos -no propiamente de esos- pero que dejan recuerdos permanentes, más allá del jonrón conectado al zurdo Oswaldo Mairena que resucitó al San Fernando empujándolo a una victoria de coronación en el 2004 por 4-3…El jonrón al Duque Hernández en 1995, el que le disparó a Lázaro Valle, el jonrón contra el equipo de Corea y tantos otros, saltando encima del quiebre de no hitter al cubano Ciro Silvino Alicea en Centroamericanos y del Caribe…Yo me quedo con el batazo que vi en Matanzas aquella noche del 12 de octubre de 2003, conectado al zurdo de Canadá Phil Devey.

Observé a los aficionados saltar bruscamente de sus butacas, como impulsados por resortes, mientras la pelota viajaba majestuosamente en busca de las estrellas, hasta perderse de vista. ¡Qué trancazo!

No puedo festejar - “Fue un picheo al centro, variando la velocidad y le di con todo, pegándole en la nariz a la pelota”, me dijo Norman esa noche, recordando con deleite cómo impactó ese lanzamiento de Devey, con la parte más sustanciosa del bate, aplicándole un swing tan violento y preciso, que hubiera sido capaz de mover de sitio la Pirámide de Keops, que tardó 20 años en construirse…“Sabía que se iría, pero no me percaté de lo lejos que viajaría esa bola hasta que la vi elevarse y adquirir velocidad. Confieso que me asusté”, agregó quien no se atrevió a hacer teatro mientras daba la vuelta a las bases y llegaba al plato, asegurando una ventaja de 2-0 que en manos de Olman Rostrán, parecía colocarnos en ruta hacia un debut exitoso…“Lamentablemente, perdimos. Que bueno hubiera sido para mí que ese batazo significara la diferencia de 2 por 1 que se mantuvo por un buen rato.La victoria se nos escapó, así que no puedo festejar”, apuntó, mirando al piso.

Más allá de las cifras.-Bateador de 1,385 hits con cuatro campañas disparando más de 100, nunca fue líder en average; registró cuatro temporadas con más de 20 jonrones y no pudo encabezar ese casillero; pese a su total de 780 remolques, tampoco obtuvo la cifra máxima en un torneo casero. En 1997 se elevó hasta 414 puntos con 25 jonrones y 74 empujadas, sin apoderarse de ninguna de las coronas por culpa de Pedro Luis Rodríguez y Próspero González. Pero no son solo los lideratos los que muestran el verdadero engrandecimiento de un pelotero, sino la consistencia de su rendimiento. A la hora de verlo frente al plato, provocaba más temor que muchos de cifras más brillantes…Vuelvo al batazo de Matanzas. Fue por lo menos de 450 pies, aunque Pitágoras, magistral con la geometría, as en el manejo de la hipotenusa y de los catetos podría demostrarnos que hubiera caído más lejos… ¡Qué batazo señores! Esa noche me hizo dormir de pie. Cada vez que lo recuerdo, creo que aún sigo así.