Félix Alvarado viajará en 110 libras

Un viaje de dos días que iniciará este sábado en el Aeropuerto Internacional Augusto C.Sandino, y que culminará el lunes en Japón, es lo que le espera a Félix “El Gemelo” Alvarado, quien contempla irse en 110 libras y bajar las dos últimas dos en territorio asiático, donde hará su primera defensa del título de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo, este 19 de mayo ante Reiya Konishi.

Alvarado luce en las mejores condiciones posibles para la primera defensa de su cetro. El largo viaje que le espera y la posterior estadía en Japón no parecen ser inconvenientes que amenacen la meta de retener el título, al menos eso permite creer el estado físico del único monarca de boxeo que Nicaragua tiene en pie.

El itinerario del campeón pinolero contempla su salida de Nicaragua este sábado a las 8:00 a.m., para luego hacer escalas en Guatemala, Panamá y Ámsterdam, desde donde viajará a Japón, país al que arribará a las 8:00 a.m. del lunes.

“El trabajo que he realizado para este combate me da la tranquilidad de tomar el viaje como un descanso. Estos viajes largos son sacrificios que se tienen que hacer, pero lo importante es que llevo una mentalidad bien fuerte para que no me afecte. Estoy enfocado en que nada me desviará de mi objetivo”, detalló Alvarado.

“No quiero ir sufriendo en el camino por el peso, el plan es irme dos libras arriba de la categoría. Tampoco quise viajar ya en el peso, porque el cuerpo sufre mucho. Es posible que durante el camino suba una o dos libras. En Japón no será un problema para mí bajar tres o cuatro libras. Eso puedo lograrlo sin necesidad de hacer mucho trabajo”, agregó.

Si sale el nocaut, mejor

“El Gemelo” también lleva muy presente que una victoria temprana ante Konishi evitaría dejar en mano de los jueces la decisión del combate. Las 30 victorias por la vía rápida de los 34 éxitos de Alvarado en el boxeo profesional ofrecen un indicio claro sobre su pegada demoledora, muy por encima de la de su rival, quien resume siete éxitos por nocaut de sus 17 victorias.

“Si hay posibilidad de un nocaut rápido, lo voy a buscar, el objetivo es no dejarle la decisión a los árbitros. Llevo un plan de combate bien definido, voy a trabajar a mi rival, pero sin desesperarme por buscar una victoria rápida”, afirmó Alvarado.

“El Gemelo” viene de vencer por nocaut a Randy Petalcorin en Filipinas, en octubre de 2018, combate en el que capturó el título de las 108 libras de la FIB. Konishi, en tanto, en su último combate superó por la vía rápida al filipino Richard Rosales, en diciembre de 2018.