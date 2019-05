Alfredo Caballero: “Chocolatito-Estrada, se tiene que hacer”

El 17 de noviembre del 2012, Román “Chocolatito” González venció a Juan Francisco “El Gallo” Estrada por decisión unánime en California. En una colosal batalla, el nica se impuso con lo justo, reteniendo su cinturón 108 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Aunque Estrada se fue a casa con una derrota en su récord, ese fue el inicio de su proyección en el boxeo. Había demostrado que tenía casta para ser campeón, lo que posteriormente consiguió, destronando a Brian Viloria en peso mosca.

Estrada se convirtió en campeón mundial e insistió con sacarse la espina de esa derrota con Román, no obstante, el “Chocolatito” puso una barrera que fue imposible superar: “peleo con ´El Gallo’ si me pagan un millón de dólares”. El millón jamás llegó, aunque ambos peleadores lo merecían. La revancha no se concretó, González subió a 115 libras, se convirtió en tetracampeón y esa posibilidad se alejó más.

Estrada dejó sus títulos mosca, subió a 115 y otra vez volvió a buscar al “Chocolatito”. La puerta volvió a estar cerrada para el mexicano. Pero el futuro le tenía algo mejor a Juan Francisco, el tailandés Srisaket Sor Rungvisai sorpresivamente destronó a Román el 18 de marzo del 2017 en Nueva York en uno de los robos más polémicos sufrido por un campeón nicaragüense. Más adelante, en septiembre, el tailandés noqueó a González.

Con Sor Rungvisai como rey de los pesos pequeños, Estrada saltó a la escena. Retó por primera vez al tailandés y aunque perdió de forma inmerecida (decisión mayoritaria), en la revancha finalmente “El Gallito” cobró venganza y se convirtió en campeón 115 libras del CMB. La segunda pelea con Román ha cobrado vida nuevamente, pero la realidad de ese pleito dependerá de un punto clave: una jugosa bolsa.

En una conversación sostenida con El Nuevo Diario, esto fue lo que dijo Alfredo Caballero, entrenador de Juan Francisco “Gallo” Estrada.

¿Estaría “El Gallo” Estrada buscando una pelea con Román González después de hacer una primera defensa en México?

Nosotros no, ahora los que nos tienen que buscar son ellos (equipo del “Chocolatito”). Estrada anduvo mucho tiempo detrás de Román, nos dio mucho la vuelta, igual con Srisaket Sor Rungvisai, pero él ya no nos pudo esquivar a fuerza, tuvo que tomar la pelea. Nosotros queremos unificar, estamos esperando qué dicen los promotores.

¿De qué depende que esa pelea entre Estrada y Román se convierta en una realidad?

Primero depende de la bolsa, porque si a Estrada la pagan contra “Chocolatito” lo mismo que va a ganar contra cualquier otro rival, peleamos con alguien más. También depende de que “Chocolatito” vaya por un cinturón, sería más atractivo una unificación para la pelea contra “El Gallo”.

¿Esa pelea entre Estrada y Román sigue siendo atractiva actualmente?

Creo que sí. Román no está acabado, es joven, fuerte. Yo no lo vi perder en la primera pelea con Sor Rungvisai, Román ganó. En la segunda pelea, noté un poco raro al “Chocolatito”, no sé si entrenó, no se veía como otras ocasiones y lo noquearon. Sigue siendo una pelea atractiva, Estrada lo quiere porque tiene una derrota contra él, una derrota que para mí no fue. Estrada quiere sacarse la espina y demostrar al mundo que es el mejor del mundo libra por libra.

¿En términos económicos, deben de ser conscientes ambos peleadores, que una revancha les podría generar una excelente bolsa?

Podrían generar una buena bolsa, pero no sé por qué les pagan poco. Esa pelea (Estrada-Román), la gente la quiere, pero veremos qué dicen los promotores. Estrada siempre ha querido pelear con “Chocolatito”, él es un guerrero, quiere ser el mejor.

En este momento, con “El Gallo” siendo campeón, ¿Estrada es favorito contra Román González?

Sí, sería favorito en este contexto. Mucha gente no sabe que cuando Juan Francisco peleó con Román tuvo que descender hasta 108 libras, fue un milagro que hiciera esa gran pelea. Cuándo el dejó los títulos 112 libras y subió a 115, “El Gallo” buscó al “Chocolatito”, y este no le dio la oportunidad. Ahorita en supermosca como campeón, Juan Francisco es el favorito. Esa pelea se tiene que hacer, de una forma u otra.