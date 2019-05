Daniele De Rossi dejará la Roma, su club de siempre

Daniele De Rossi, de 35 años, dejará al final de la temporada la Roma, el único club que ha conocido en su carrera y en el que era el capitán, anunció este martes la entidad italiana en un comunicado.

"De Rossi planea iniciar una nueva aventura. Va a ser el fin de una época", anunció el club en un comunicado respecto al jugador emblemático, que se despedirá en el duelo de la Roma contra Parma, el 26 de mayo, en la última jornada del campeonato.

Lea: Fenifut confirma en sus redes sociales partido de Nicaragua contra Argentina

"Si yo fuera entrenador, habría renovado el contrato de un jugador como yo", señaló el interesado en rueda de prensa, manifiestamente decepcionado por haber sido prevenido por el club solamente el lunes.

"Espero que (la comunicación) mejore en el futuro ya que soy un aficionado del equipo, pero comprendo la decisión del club", comentó De Rossi, que asegura querer continuar su carrera de jugador profesional.

Su adiós podría recordar al vivido por el capitán emblemático Francesco Totti, que hizo llorar a todo el estadio hace dos años.

"Vamos todos a derramar lágrimas cuando vista por última vez la camiseta de la Roma contra Parma, pero respetamos sus ganas de prolongar su carrera, cuando está cerca de cumplir 36 años, aunque sea lejos de Roma", declaró el presidente, Jim Pallotta.

De interés: Luego de ganar la Premier League, el Mánchester City podría quedarse sin Champions

- Mirando al futuro -

El centrocampista no tiene la intención de colgar las botas, precisó el club sin ofrecer indicación suplementaria.

De Rossi, nacido en la capital italiana, realizó toda su carrera en la Roma, el club que lo formó.

Disputó 615 partidos y marcó 63 goles con la Roma, con la que ganó dos Copas de Italia en 2007 y en 2008 y la Supercopa de Italia en 2007.

De Rossi sucedió como capitán a otra leyenda, Francesco Totti, en 2017. Es además el cuarto jugador más veces internacional con Italia, con la que disputó 117 partidos, ganando el Mundial en 2006.

Además: Zidane comunica a Keylor Navas que no cuenta con él para la próxima temporada

Su partido final podría ser crucial para las ambiciones de la Roma en la Liga de Campeones para la próxima temporada, ya que es sexto en el campeonato italiano a un punto de la cuarta posición cuando quedan dos partidos por jugar.

"No he hablado con otros equipos. Estaba concentrado en nuestro objetivo de la Champions League y no quise distraer a nadie", añadió.

De Rossi afirmó que podría salir de Italia o entrar en la dirección deportiva del equipo junto a Francesco Totti.

"Ser director deportivo no me atrae tanto, pero tendría sentido en Roma", añadió.

"Tuve suerte de jugar en el equipo de mi corazón", concluyó.