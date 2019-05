Félix Alvarado: “Debo demostrar que soy un campeón sólido”

Con 30 años ya cumplidos, un rol de esposo, padre de dos hijos y campeón mundial 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Félix “El Gemelo” parece haber alcanzado la madurez plena en su vida y carrera profesional.

Sabe que el tiempo no es su mejor aliado, pues la vida útil de un púgil es corta. En su cabeza no tiene más opciones que derrotar sí o sí al japonés Reiya Konishi, al que intentará noquear para retener con éxito su corona este domingo en Kobe, Japón.

“Debo demostrar que soy un campeón sólido”, asegura Alvarado, quien afrontará su primera defensa titular confiando en la posibilidad de convertirse en un campeón de larga duración, escapando del fantasma de los efímeros. “Mi sueño es unificar títulos con cualquier monarca, esa es la meta, no puedo permitirme un resultado adverso en apenas el inicio de mi reinado”, agrega.

¿Cómo te sentís a pocos días de tu primera defensa titular contra Reiya Konishi?

Mentalmente positivo y contento, estamos a pocos días de la ceremonia de pesaje. Superar la báscula es lo más duro de cualquier peleador. He tenido una preparación de primer nivel, por lo tanto, confío en la victoria.

¿Qué ha sido diferente en esta preparación, comparada con la anterior, antes de coronarte?

Todo ha sido diferente. Técnicamente hemos mantenido la misma línea, aunque trabajando más fuerte, también le hemos dado énfasis a la defensa, el mascoteo con Wilmer Hernández fue estupendo y estuve en el Centro Supremo de Entrenamiento con Danny Erazo, realizando mi preparación física. Ahora tengo más ánimos, tengo más sueños y metas de mantenerme como campeón. Debo demostrar que soy un monarca sólido, no puedo permitirme un resultado adverso en el inicio de mi reinado.

¿Qué tipo de Félix Alvarado veremos ahora?

Quizás más agresivo, pero siempre con inteligencia. Ni una pelea se parece a otra, por eso respeto a todos mis rivales, no me gusta compararlos. El trabajo en el gimnasio es lo que me sacará a flote.

Se habló mucho de la velocidad en tus combinaciones para terminar la pelea antes del límite…

Trabajé la velocidad con Wilmer Hernández, él me pedía más rapidez en las combinaciones largas, el trabajo se hizo y dio resultado.

¿Te está costando más de la cuenta marcar las 108 libras?

Claro que me cuesta, pero con sacrificio y entrega puedo marcar la categoría. Hasta el momento no me he sentido débil, al contrario, estoy fuerte. Ustedes han visto en estos últimos entrenamientos, siempre mostrándome animado, eso se debe a que he tomado los entrenamientos con seriedad.

¿Cuál es la mayor fragilidad de Reiya Konishi?

Konishi defensivamente es muy frágil, su guardia es frágil. Le entra todo golpe que le tiren. Eso sí, es muy aguerrido, frontal como un samurái, es guerrero, debo cuidarme de los golpes rectos y el gancho de izquierda.

¿Tenés temor de que la pelea se alargue y se vaya a las tarjetas?

Los japoneses son honorables, no voy pensando en eso, pero tampoco me confío. Voy preparado para pelear 15 asaltos, no quiero dejarle la decisión a los árbitros, por eso verán a un Félix agresivo, si puedo noquearlo lo haré.