El público es "lo único que voy a echar de menos", estima Usain Bolt

"Entrar en el estadio, sentir esa energía..." Solo esas sensaciones de estrella del rock y el público a sus pies es lo que va a echar de menos Usain Bolt, reveló el ex rey del esprint este miércoles en una entrevista a la AFP.

Pregunta: En los próximos meses se celebrarán los Mundiales de Doha y después los Juegos de Tokio. ¿A quién ve como nuevo rey de la velocidad?

Respuesta: "¡Ni idea!. El año pasado no contó demasiado. La temporada no comienza realmente hasta dentro de un mes, la voy a seguir con atención, pero me es imposible responder ahora".

Lea: Atletismo nicaragüense llevará a sus mejores exponentes al Centroamericano Sub-18 y Sub-20

P: ¿Echa de menos la presión, la atención del público?

R: "Sólo el público. Es lo único que voy a echar de menos. Entrar al estadio, sentir esa energía... Cuando vaya a los próximos campeonatos, sé que se me encogerá el corazón".

P: A veces se ve el atletismo como un deporte viejo. ¿Tiene alguna propuesta para darle un nuevo impulso?

R: "Siempre le he dicho al presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, presidida por el británico Sebastian Coe) que si puedo ayudar de alguna manera estoy disponible. Actualmente estoy centrado en mis negocios, pero si necesitan mi ayuda creo que me llamarán".

P: ¿Qué piensa de los relevos mixtos (el 4x400 mixto se disputará por primera vez en el Mundial de Doha de este año)?

R: "Yo formo parte de 'Nitro athletics' (una competición privada en Australia que se presenta como innovadora), quisimos demostrar al presidente de la IAAF que se podía hacer algo diferente, excitante, una nueva vía para nuestro deporte que atraiga a más espectadores. Vi que experimentaban nuevas cosas en el Mundial de Relevos (sobre todo un relevo 4x110 m vallas el pasado 11 y 12 de mayo en Yokohama). Eso es lo que necesita nuestro deporte".

De interés: Taekwondistas nicas a fajarse en Dominicana, Inglaterra y Estados Unidos

P: ¿Le hubiese gustado correr el relevo mixto en un Mundial o unos Juegos?

R: "Sí, absolutamente. Lo hice en el 'Nitro athletics' y me gustó. Estoy seguro que hubiese sido fantástico hacerlo en un gran campeonato, con mis amigos jamaicanos. Hubiese sido genial".

P: ¿Se lamenta de algo durante su carrera deportiva?

R: "De nada. Creo que todo lo que te pasa en la vida es por una buena razón. Todo no es más que una historia de aprendizaje, es así como progresamos. Siempre lo he aplicado, aprendiendo de mis errores".

P: ¿Cuáles son estos errores?

R: "Cometí una salida falta en el Mundial (en la final de los 100 m lisos en Daegu-2011), eso me costó la medalla de oro. Pero aprendí de este episodio. Había sido un año difícil, estresante. Aprendí a dejar de lado los problemas, cueste lo que cueste, y a concentrarme. Cuando estás en la pista no hay que pensar más que en correr. Algunas temporadas me entrené demasiado duro y me lesioné. También aprendí de eso".

Además: ¿Correr en el cementerio altera la paz de los difuntos?

P: ¿Vio el Mundial de Relevos? Estados Unidos perdió la final pese a contar a priori con el mejor equipo (Michael Rodgers, Justin Gatlin, Noah Lyles, Isiah Young)...

R: Vi las repeticiones, no suelo madrugar... Lo que cuentas es el paso del testigo. En 2008 por ejemplo, las jamaicanas dejaron caer el testigo cuando eran las más fuertes. A veces tener a los cuatro corredores más rápidos no es suficiente, hay que ser eficaz y seguro en los relevos de testigo.

P: ¿Incluso un equipo con cuatro Usain Bolt podría no ganar?

R: (Risas) No diría eso. Si el testigo no cae podría funcionar.