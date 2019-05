Henry Duarte: “Hacerle un buen juego a Argentina no lo veo lejos”

A pesar de la incertidumbre inicial que generó el retraso de casi hora y media de la conferencia de prensa, en la que se haría el anuncio oficial del partido de la Azul y Blanco contra Argentina, al final, Manuel Quintanilla, presidente de la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut), se presentó a la sala de conferencia del Estadio Nacional de Futbol con el contrato ya firmado, con el que se confirma el histórico choque para el 7 de julio en el estadio Bicentenario en San Juan.

La espera valió la pena, ya que Quintanilla llegó con la buena noticia de que existe la posibilidad que Nicaragua enfrente a Paraguay después de su duelo contra Argentina, lo que le daría a la Azul y Blanco dos partidos de preparación contra selecciones importantes, previo a su primer compromiso en Copa Oro contra Costa Rica, el 16 de junio en el Estadio Nacional de San José, en suelo tico.

“El atraso se debió a que a la AFA (Asociación Futbol de Argentina), no había dado a conocer la noticia del partido en su página web, una vez que lo hicieran ellos, nosotros también lo podíamos hacer. La AFA se encontraba dando los últimos retoques al listado para la Copa América, por eso nos pidieron que esperáramos”, detalló Quintanilla, quien aseguró tenía el consentimiento de la AFA, que anunció el partidos en sus redes sociales hasta por la tarde.

Además, el presidente de Fenitut detalló que el contrato establece que Argentina presentará a su selección A, ya que la albiceleste tiene de frente su participación en la Copa América. Este miércoles la AFA dio a conocer el listado preliminar de jugadores convocados, entre los que figura Lionel Messi, aunque no hay certeza de que juegue en el partido contra lo tropa pinolera.

La AFA convoca a su plana mayor

La convocatoria hecha por la AFA, de los que saldrá el equipo que se medirá Nicaragua la componen los defensores: Renzo Saravia (Racing), Gabriel Mercado (Sevilla, España), Nicolás Otamendi (Manchester City), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Walter Kanemann (Gremio, Brasil), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), Marcos Acuña (Sporting Lisboa, Portugal), Ramiro Funes Mori (Villarreal, España) y Juan Foyth (Tottenham, Inglaterra).

Con los volantes: Leandro Paredes (PSG), Giovani Lo Celso (Betis, España), Exequiel Palacios (River), Guido Rodríguez (América, México), Roberto Pereyra (Watford, Inglaterra), Rodrigo De Paul (Udinese, Italia), Matías Zaracho (Racing), Ángel Di María (PSG), Gonzalo Martínez (Atlanta United, MLS), Paulo Dybala (Juventus, Italia), Maximiliano Meza (Monterrey, México) e Iván Marcone (Boca).

Junto a los delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Matías Suárez (River), Mauro Icardi (Inter, Italia). Este mismo plantel se espera sea el que enfrente a Nicaragua.

Serán 23 los de Azul y Blanco

El presidente de Fenifut adelantó que serán 35 personas las que harán el viaje a Argentina, de ellos, 23 jugadores, aunque no se adelantó la lista. En tanto Henry Duarte, director técnico de la tropa nacional, aportó que este grupo de 23 será el que irá a Copa Oro. La AFA cubrirá con todos los gastos del viaje y la estadía de la tropa nacional.

“Además se está trabajando otro partido contra Paraguay, hay un 50 por ciento de posibilidades de que este encuentro se dé. A más tardar el viernes vamos a tener una respuesta sobre este partido. Este duelo contra Paraguay sería el 10 o el 11 de junio”, explicó Quintanilla.

Por su parte, el director técnico de la tropa nacional Henry Duarte se mostró entusiasmado, pero no triunfalista, ante la oportunidad de enfrentar a Argentina.

“En los partidos entre selecciones no existen los juegos amistosos, porque hay un prestigio de por medio que todo jugador lo quiere cuidar. Creo que Argentina lo va a dar todo en el partido contra Nicaragua, esperamos que nuestros jugadores hagan un buen juego porque eso le servirá de motivación para el encuentro contra Costa Rica”, explicó Duarte.

“Nicaragua ha venido creciendo en su futbol, no voy a decir que le vamos a ganar a Argentina. Los muchachos de la selección tienen un gran reto, no podemos enfrentar este partido con pesimismo, tampoco podemos ser tan optimistas, pero hacerle un buen juego a Argentina no lo veo lejos”, destacó el estratega nacional.