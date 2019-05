"Mi máxima prioridad es tener la sensación de que sigo avanzando", dice Nadal

El español Rafa Nadal, que selló este sábado en Roma su 50 final Masters 1000, aseguró a EFE que, "más allá de ganar o perder", su "máxima prioridad" es tener la sensación de que sigue "avanzando", al tiempo que expresó su satisfacción por haber podido disputar otro partido sólido.

"Para mí lo más importante, más allá de ganar o perder, es competir bien y tener la oportunidad de jugar otro partido que me dé la sensación de que sigo avanzando, esta es mi máxima prioridad y si luego tengo la oportunidad de ganar, espero cogerla", dijo Nadal a EFE en el Foro Itálico, tras doblegar al griego Stefanos Tsitsipas.

Rafa, que buscará este domingo su novena corona en Roma, consideró que ha sido más agresivo con respecto al partido contra Tsitsipas jugado la semana pasada en Madrid, cuando el ateniense obtuvo el billete para la final, a la postre ganada por el serbio Novak Djokovic.

"Dentro de lo que puede ser un partido contra uno de los mejores del mundo, jugué un partido sólido, bien jugado, he hecho cosas que me han hecho ser un poco mejor que él. Él fue un poco mejor pero en esta ocasión he sido yo un poco mejor", aseguró. "Principalmente mi derecha en Madrid fue mala. Golpeaba mi 'drive' y el seguía golpeando con su 'drive'. Cuando ese ocurre ya estás en problemas.

Cuando tu bola no daña al rival, él por consecuencia ataca mejor. Aquí mi bola hacía más daño", prosiguió. Nadal se verá las caras en la final contra uno entre el serbio Novak Djokovic y el argentino Diego Schwartzman, dos jugadores que conoce muy bien.

"Con Diego nos conocemos muy bien, hemos jugado muchas veces, hemos entrenado también. Es un jugador que tiene un talento increíble, está jugando muy bien", aseguró el balear. "Todos sabemos lo que es Djokovic, un rival de máxima dificultad, viene de ganar en Madrid, estará con confianza. El viernes jugó un gran partido, veremos lo que sucede el domingo. Espero estar preparado para competir bien", agregó.