Djokovic dice que Nadal es el rival más grande que ha tenido en su carrera

El serbio Novak Djokovic, que jugará este domingo la final del Masters 1000 de Roma contra el español Rafa Nadal, consideró este sábado que el balear "sigue mostrando al mundo por qué es una leyenda" y que es el rival más grande que ha tenido en su carrera.

"Es uno de los más grandes campeones que este deporte ha visto. Su mentalidad, su actitud, su capacidad de luchar y volver tras una larga ausencia del 'tour' por las lesiones, operaciones y todo lo que le pasó", afirmó Djokovic, tras eliminar al argentino Diego Schwartzman en la semifinal.

"Sigue mostrando al mundo por qué es una de las leyendas más grandes de la historia del tenis. Tengo enorme respeto por él. Es mi rival más grande, seguro. Jugué muchísimos partidos contra él. Hasta ahora es la rivalidad más larga de la historia del tenis, con más de 50 partidos.

Cada vez que jugamos es un desafío, el desafío más complicado", prosiguió. Preguntado sobre si está feliz por verse de nuevo las caras con él este domingo en la final, Djokovic bromeó: "Como admirador suyo, sí. Como rival, no".

El serbio también elogió a Schwartzman, que le llevó al límite este sábado y que se rindió tras dos horas y media de partido (6-3, 6-7(2) y 6-3). "Méritos a Diego por jugar bien. Salió con el plan correcto, golpeaba muy bien, fue duro leer su juego. La pista estaba mojada, la bola no rebotaba muy alto. Fue muy parejo", dijo.

Y por lo referido al cansancio que puede tener tras pasar por dos batallas en sus últimos dos partidos, Djokovic dijo: "No sé que impacto pueda tener. Jugué más que Rafa, pero estoy en final y es un éxito. Estoy muy contento. Me siento bien, no fresco como al comienzo, pero trataré de recuperar".