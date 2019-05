Real Madrid cierra una temporada de pesadilla con otra derrota

El Real Madrid (3º) cerró una temporada de pesadilla con una nueva derrota, esta vez en casa por 2 a 0 ante el Betis (10º), el domingo en la 38ª y última jornada de la Liga española.

El partido, en el que ninguno de los dos equipos se jugaba nada, tuvo sabor a despedida y pudo haber sido el último como jugadores del equipo blanco del arquero costarricense Keylor Navas, que fue titular, y del galés Gareth Bale, que se quedó en el banquillo sin llegar a tener minutos en esta ocasión. La prensa sitúa a ambos cerca de la puerta de salida.

Keylor Navas ocupó la portería en esta ocasión, pero no pudo evitar los tantos de los andaluces, conseguidos en la segunda mitad por Loren Morón (minuto 61) y por el exjugador del Real Madrid Jesé Rodríguez (75).

Pese a la derrota, el portero tico, que juega en el Real Madrid desde 2014, fue aplaudido por parte de los hinchas del Santiago Bernabéu.

"No sé qué va a pasar. Hoy estuvo muy bien y no miro más allá de hoy, ya veremos", afirmó Zidane sobre el futuro de Navas.

Sobre Bale, el técnico francés dijo que simplemente "he contado con otros jugadores" y tampoco aclaró si cuenta con el galés para el próximo curso.

"No es que no hayamos querido (ganar), es que no pudimos. Lo mejor que nos puede pasar es que acabe esto. Estamos pensando en otra cosa, en el futuro, en la próxima temporada", admitió Zidane sobre el mal final de curso del Real Madrid.

El Real Madrid tenía seguro acabar en tercer lugar. Pone fin al curso con 68 puntos, provisionalmente a 18 del campeón, el FC Barcelona, que puede ampliar su ventaja en el último partido de la Liga 2018-2019, este domingo en el terreno del Eibar (12º).

Para el Real Madrid es la estación de llegada de una temporada muy negativa, donde el título en el Mundial de Clubes fue la única alegría y en la que quedó pronto sin opciones de título en la Liga española, además de eliminado prematuramente en la Copa del Rey y la Liga de Campeones, lo que motivó el despido del técnico argentino Santiago Solari y el regreso al banquillo de Zinedine Zidane, que tendrá la complicada labor de reconstruir el equipo para el próximo curso.

- Quique Setién no seguirá -

Por su parte, el Betis anunció poco después del partido que Quique Setién no continuará como entrenador la próxima temporada.

El equipo, décimo de la tabla, no consiguió clasificarse esta temporada para la Europa League.

El sábado se habían disputado los partidos de la última jornada liguera en la que todavía había objetivos en juego.

El Valencia ganó 2-0 en Valladolid y se quedó con la última plaza de clasificación para la Liga de Campeones, como cuarto de la tabla, relegando al Getafe y el Sevilla a la Europa League.

El Espanyol quedó finalmente séptimo y logró la plaza que clasifica a la Europa League, en concreto a sus rondas previas, mientras que el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, octavo y noveno, quedan fuera de las competiciones europeas del próximo curso.

En la zona baja, con Huesca y Rayo Vallecano ya condenados, se decidía la última plaza de descenso, que como parecía muy probable fue para el Girona, derrotado 2-1 en el campo del Alavés. El Celta de Vigo, virtualmente salvado, selló así su permanencia.