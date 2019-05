Wilmer Hernández: “Félix lució mejo rque cuando ganó el título”

En la esquina del campeón mundial de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Félix Alvarado, el segundo entrenador tiene mucha incidencia y, por lo tanto, la autoridad suficiente para hacer una valoración sobre la actuación de su pupilo en la primera defensa de su título. Se trata del experimentado adiestrador Wilmer Hernández, para quien “Félix lució mejor que cuando ganó el título”, aunque “no mostró su mejor manera de pelear”.

En entrevista con El Nuevo Diario vía telefónica, mientras estaba en el aeropuerto de Ámsterdam haciendo escala, Hernández manifestó que “este es el tiempo del gran Félix Alvarado” y que el próximo paso en la carrera del único nicaragüense que es campeón del mundo en la actualidad, podría ser una pelea de unificación. Wilmer expresó que “El gemelo” mostró mejorías en defensa y velocidad, pero que necesitan seguir trabajando en algunos aspectos técnicos.

¿Cómo valora la presentación de Félix Alvarado en su primera defensa del título mundial?

Fue una tremenda actuación la de Félix Alvarado, tan buena que logró salir airoso de lo que yo considero fue una guerra de estrategias. A pesar de que el japonés salió a pelear con un estilo que no esperábamos, recurriendo incluso a marrullerías, “El gemelo” consiguió una victoria categórica ante un púgil asiático muy complicado.

¿Cuáles aspectos son rescatables y cuáles no de la presentación de Alvarado en Japón?

Ante Reiya Konischi, Félix no presentó su mejor imagen, me refiero a que no mostró su mejor manera de pelear, lo cual se debió a que fue difícil que se recuperara plenamente luego del pesaje. Pese a esto se le vio una mejoría en el aspecto defensivo y también en la velocidad, que fueron las dos áreas en las que trabajamos previo al combate. No dudo que haya errores que corregir, como tampoco dudo que Félix lució mejor que cuando ganó el título ante Randy Petalcorin.

¿Qué elementos boxísticos deben trabajarse más en el campeón de cara a futuros combates?

El objetivo es mejorar en defensa, hacerlo ver cómo un boxeador más técnico y que use más el jab, que nos hizo falta en esta pelea. Él ya es un púgil que tira muchos golpes y que, como lo demostró esta vez en Japón, puede recorrer la ruta completa y tener aire para seguir fajándose. Además, ahora es un boxeador más experimentado y con mayor grado de madurez, lo que es importante a la hora de estar entre las cuerdas.

¿Cómo visualiza el futuro de Félix Alvarado en la categoría de las 108 libras?

Hay mucho que conversar alrededor del futuro del campeón, sobre todo, ahora que se empieza a manejar la idea de las peleas de unificación. Creo que Félix puede hacer dos o tres batallas más en 108 y pensar luego en el salto de categoría. Ahorita es el tiempo del gran Félix Alvarado, pese a esto creo que debería venir una pelea suave, principalmente porque fue exigido por el japonés.

Entre el japonés Hiroto Kyoguchi y el puertorriqueño Ángel Acosta, ¿quién le conviene más a Félix para unificar títulos?

Boxísticamente nos conviene Acosta, pero monetariamente la mejor opción es el japonés. Creo que Félix tiene la capacidad para vencer a cualquiera de los dos, pero eso lo decidirá su manejador. Si yo tuviera que decidir, elegiría al asiático.