¿Qué sería grandioso?

Ser optimista tiene grandes ventajas: te conserva saludable, te hace infatigable en la búsqueda de aspiraciones y te permite ver el futuro brillando. El año 2008 apenas está naciendo, todavía no usa diapers ni gatea, pero nuestro optimismo, como los sueños, anda de pantalones largos.



¿Qué es lo que estamos imaginando ver desde muy temprano mientras este 2008 comienza a tomar forma? Revisemos estas interrogantes:

¿Será Román “Chocolatito” González el próximo Campeón Mundial pinolero? Lo están manejando muy bien, sin precipitación, su evolución es admirable y excitante, tenemos la impresión que no puede fallar. Desde Alexis Argüello no aparecía entre nosotros un pugilista depositario de tantas expectativas. Posiblemente dos peleas más y listo para un salto a la grandeza.



¿Ganará Vicente Padilla más de 15 juegos? Eso creo. Tiene el material necesario que es lo decisivo, como lo han demostrado pitcheres dominantes desde la colina de equipos de último lugar, y Texas no está desarmado. En plena madurez, con mejores recursos y mayor confianza, pensamos que Vicente va a terminar de crecer lo suficiente e imponerse.



¿Se establecerá Devern Hansack como relevista? Me parece que Boston no es el mejor sitio, pero cómo me gustaría verlo funcionar en un equipo de ese calibre que garantiza una promoción consistente. Un graduado con altas calificaciones en Triple A, Hansack está a la caza de su gran oportunidad. Necesita mostrar su dentadura en el adiestramiento primaveral y luego meterse al foso de las fieras. Puede ser un parador de furia o un rematador.



¿Qué tanto mejorará José “Quiebra Jícara” Alfaro? El muchacho que adelantó el tiempo coronándose en las 135 libras mientras atravesaba por la etapa de construcción como boxeador, puede lograrlo. Pega con poder aniquilante, es agresivo permanente, disciplinado y tiene unos deseos de superación tan inmensos como el Himalaya. Hay que trabajarlo para que su aprendizaje consiga la fluidez necesaria. Todos creemos que puede, sobre todo él. La confianza en uno mismo es la clave.



¿Y Mayorga? Puede que el rey de las controversias consiga unos gramos de madurez y aproveche este resurgimiento facilitado por su victoria sobre Fernando Vargas. Favorecido por la alarmante escasez de valores de jerarquía, Mayorga puede conseguir un par de buenas oportunidades en este 2008. No es un hombre para reinventarse, pero todavía tiene tiempo y fortaleza para seguir en pantalla.



¿Hasta dónde avanzará el Estadio de Fútbol? La grama artificial es el próximo paso junto con la habilitación de suficientes graderías y la funcionalidad de los camerinos. Parecía sólo una ilusión, pero está siendo bien alimentada, con la calma que imponen las limitaciones. No sé cuanto tiempo tomará terminar este proyecto, pero se concretará.



¿Superaremos un viejo reto? En fútbol, vuelve a cobrar vida un sueño que tiene telarañas y que hasta hoy ha sido irrealizable: salir con vida de la primera fase eliminatoria de una Copa Mundial. El rival es Antillas Holandesas y la gente del fútbol casero considera tal posibilidad viable. Para nuestro pequeño fútbol, eso sería una proeza.



Con la Selección Nacional de béisbol parqueada, éstas son las siete grandes pretensiones de nuestro deporte en 2008, que trata de comenzar a gatear alrededor de nuestros incontrolables sueños.